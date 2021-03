Sylvia, Cristine, Bela, Coleen, Charlie bakbakan sa 4th EDDYS

Beterana vs Baguhan!

Mainit, mahigpit ang magiging labanan para sa mga major award ng inaabangang 4th EDDYS ng Society of Philippine Entertainment Editors (SPEEd) ka-partner ang Film Development Council of the Philippines (FDCP) sa Marso 22.

Sa Best Actress category ay umaatikabong bakbakan ang magaganap. Makikipagbugbugan ang baguhang si Charlie Dizon (Fan Girl) sa mga ate niyang siyan Coleen Garcia (Mia), Bela Padilla (On Vodka, Beers and Regrets), Cristine Reyes (UnTrue) at sa beteranang si Sylvia Sanchez (Coming Home).

Patalbugan din sa Best Actor sina John Arcilla (Suarez: The Healing Priest), Paulo Avelino (Fan Girl), Elijah Canlas (He Who Is Without Sin), Adrian Lindayag (The Boy Foretold By The Stars), at

JC Santos (Motel Acacia).

Limang de-kalibreng pelikula rin ang maglalaban-laban sa sa best picture, ang ‘Fan Girl’, ‘Hayop Ka! The Nimfa Dimaano Story’, ‘He Who Is Without Sin’, ‘The Boy Foretold By The Stars’ at ‘UnTrue’.

At sino sa mga direktor na sina Sigrid Andrea P. Bernardo (UnTrue), Antoinette Jadaone (Fan Girl), Jason Paul Laxamana (He Who Is Without Sin), Avid Liongoren (Hayop Ka! The Nimfa Dimaano Story), at Irene Emma Villamor (On Vodka, Beers and Regrets) ang tatanghaling pinakamagaling na direktor?

Sa Best Supporting Actor category, nominado sina Ricky Davao (Sunday Night Fever), Matteo Guidicelli (On Vodka, Beers and Regrets), Edgar Allan Guzman (Coming Home), Zanjoe Marudo (Isa Pang Bahaghari) at Enzo Pineda (He Who Is Without Sin).

At sino kaya ang mamamayani sa Best Supporting Actress na kinabibilangan nina Via Antonio (Alter Me), Rhen Escaño (UnTrue)

Agot Isidro (Motel Acacia), Sanya Lopez (Isa Pang Bahaghari) at Shaina Magdayao (Tagpuan)?

Narito ang iba pang mga nominado sa 4th EDDYS ng SPEEd:

BEST SCREENPLAY:

Manny Angeles at Paulle Olivenza (Hayop Ka! The Nimfa Dimaano Story)

Dolly Dulu (The Boy Foretold By The Stars)

Antoinette Jadaone (Fan Girl)

Jason Paul Laxamana (He Who Is Without Sin)

Eric Ramos (Isa Pang Bahaghari)

BEST CINEMATOGRAPHY:

Neil Daza (Fan Girl)

Rody Lacap (Magikland)

Emmanuel Liwanag (He Who Is Without Sin)

Larry Manda (Motel Acacia)

Boy Yñiguez (UnTrue)

BEST VISUAL EFFECTS:

Jether Amar, Stephanie Atento, Geri Cruz, Kevin Makasiar, Ariel Mantaring, Joshua Panelo & Anne May Sy (Hayop Ka! The Nimfa Dimaano Story)

Mark Anthony Bersola, Aileen Cornejo-Castillo, Cedie Ebarle, Charmane Espiritu, Arvin Javier, John Kenneth Paclibar, Mark Rico, Leizel Senarita & Phillip Bryan Valenzuela (Block Z)

Richard Francis & Ryan Grimarez (Magikland)

Luminous Films (The Missing)

White Light Post (Motel Acacia)

BEST MUSICAL SCORE:

Teresa Barrozo (Fan Girl)

Kean Cipriano (On Vodka, Beers and Regrets)

Paulo Protacio (He Who Is Without Sin)

The Boy Foretold By The Stars (Paulo Protacio)

Emerzon Texon (Magikland)

BEST PRODUCTION DESIGN:

Ferdie Abuel (Fan Girl)

Lars Magbanua (He Who Is Without Sin)

Marxie Maolen Fadul (UnTrue)

Ericson Navarro (Magikland)

Benjamin Padero & Carlo Tabije (Motel Acacia)

BEST SOUND:

Albert Michael Idioma & Alex Tomboc (Magikland)

Dennis Cham (UnTrue)

Mikko Quizon, John Michael Perez, Aeriel Mallari & Daryl Libongco (Hayop Ka! The Nimfa Dimaano Story)

Vincent Villa (Motel Acacia)

Vincent Villa (Fan Girl)

BEST EDITING:

Mai Calapardo (He Who Is Without Sin)

Manet Dayrit & She Lopez Francia (Magikland)

Marya Ignacio (UnTrue)

Avid Liongoren (Hayop Ka! The Nimfa Dimaano Story)

Benjamin Tolentino (Fan Girl)

BEST ORIGINAL THEME SONG:

Ganyan Ang Pag-ibig Ko by Lito Camo (Coming Home)

Smile by Emerzon Texon (Magikland)

Tayo’y Maglagalag by Vincent de Jesus (Motel Acacia)

Ulan by Jhaye Cura/Pau Protacio (The Boy Foretold By The Stars)

Yakapin Mo Ako by Joven Tan (Suarez: The Healing Priest)

Ang 4th EDDYS ay virtual na mapapanood sa SPEEd Facebook page, FDCP Channel at iba pang social media platforms.

Ito ay sponsored ng Beautederm Corporation at Toktok.

Sa pakikipagtulungan ng San Miguel Corporation, Tiger Crackers, Smart Shot, Aficionado of Joel Cruz at nina House Speaker Lord Allan Velasco,

Rep. Alfred Vargas, Rep. Niña Taduran (ng Partylist na ACT-CIS), Raffy Tulfo, Willie Revillame at Maris Pure Corp. (Dondon Sermino)