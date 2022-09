Sydney ginto sa Judo Open

NAPAPANAHON at eksakto ang nakuhang panibagong tagumpay ni five-time World Sambo bronze medalist Sydney Sy-Tancontian sa nagdaaang Singapore Judo Open nang kunin ang gintong medalya sa women’s heavyweight division nitong nagdaang weekend sa Singapore bilang malaking paghahanda na rin sa nalalapit na pagsabak sa FISU (International University Sports Federation) University World Cup Combat Sports sa Setyembre 21-23 sa Samsun, Turkey.

Nagagamit nang husto ng 22-anyos na 31st Southeast Asian Games women’s kurash silver medalist ang nakuhang international training sa Singapore na paniguradong nagiging malaking tulong upang makapaghanda sa mga mahuhusay na samboist sa buong mundo.

“Very good at least continue pa rin siya sa panalo and very happy kasi nasa tamang panahon at dahan-dahan na bumabalik mga tournament natin,” wika ni Pilipinas Sambo Federation Inc. (PSFI) President Paolo Tancontian. “Ang maganda rito ay hindi siya nagpapabaya sa training niya. And so far so good, walang problema sa kanyang preparation. Sana lang ay huwag magkaroon ng injury.”

Umaasa si Tancontian na matutuloy ang hiniling nilang biyahe ni Sy-Tancontian sa France bilang pandagdag tulong sa kanyang preparasyon.

Matatandaang noong isang taon ay nagsanay ito nang husto sa France ng ilang buwan para sa paglahok 2022 Asian Sambo Championship na ginanap sa Jouneih, Lebanon, kung saan nagwagi ito ng gintong medalya sa women’s +80kgs seniors division, at ang tagumpay sa 2021 SEAG nitong nagdaang Mayo sa women’s +80kgs.

“Kailangan niya talaga ng more exposure at ma-utilize ‘yung kanyang kabataan. Marami nang masasalihan na malaking event at tournament habang bata pa siya,” saad ni Tancontian. “I believe na malaki ang tsansa ni Sydney sa World Cup.” (Gerard Arce)