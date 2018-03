Sy pinakamayaman; Villar doble ang yaman; Razon pinakabatang bilyonaryo

NANANATILING pinakamayamang tao sa Pilipinas ang mall tycoon na si Henry Sy Sr., ayon sa business magazine na Forbes.

Ika-sampung taon na ngayon na napanatiling hawak ni Sy ang puwesto bilang pinakamayamang tao sa Pilipinas. Siya rin ang tinaguriang pinakamayaman sa Southeast Asia ngayong 2018.

Tinatayang nasa $20 bilyon o P1 trilyon ang yaman ng 93-anyos na negosyante na halos doble mula sa $12.7 bilyon noong nakalipas na taon. Nasa ika-52 ang kanyang ranking sa buong mundo mula sa ika-92 puwesto noong 2017, base na rin sa listahan ng Forbes.

Naungusan pa ng yaman ng nasabing business tycoon si Elon Musk ng Tesla Motors at SpaceX (54th), Uniqlo founder at CEO Tadashi Yana (56th) at Samsung Group Chairman Lee Kun-hee (61st).

Sa unang pagkakataon ay naitala namang pinakamayamang tao sa buong mundo ang Amazon.com foun­der na si Jeff Bezos na may yamang $112 billion habang pangalawa sa listahan si Microsoft founder Bill Gates na may kabuuang ari-arian na $90 million.

Samantala, nasa ikalawang puwesto naman sa pinakamayaman sa Pilipinas si John Gokong­wei na may $5.8 bilyon na net worth, habang ikatlo si Enrique Razon Jr. na may $4.9 bilyon na yaman.

Ang 58-anyos na si Razon ang pinakabata sa mga nabanggit na bilyonaryo mula sa Pilipinas.

Domoble naman ang yaman ni dating Senador Manny Villar na nakapagtala ng $3 billion net worth mula nang magretiro ito sa politika dalawang taon na ang nakalipas at hinarap ang mga negosyo ng kanyang pamilya.