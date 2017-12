SWS survey sa kahirapan hamon sa gobyerno – Roque

By Aileen Taliping

Inamin ng Malacañang na nabahala sila sa survey na mas maraming Filipino ang naniniwalang mas mahirap sila ngayon sa kasalukuyang administrasyon.

Kasunod ito ng Third Quarter Survey ng Social Weather Stations (SWS) kung saan 47% o katumbas ng tinatayang 10.9 milyong pamilyang Filipino ang nagsabing mahirap sila.

Mas mataas ito ng tatlong puntos kumpara sa resulta ng survey noong buwan ng Hunyo na 44% o katumbas na 10.1 milyong pamilya.

Sinabi kahapon ni Presidential Spokesman Harry Roque na tinatanggap nila na hamon ang resulta ng survey at sisikapin pang makarating sa mamamayan ang bunga ng pag-unlad ng ekonomiya.

“Siyempre po nakakabahala pa rin ‘yan kahit pa hindi masyadong malaki ang agwat kumpara noong Hunyo.

Kung ikukunsidera pa natin iyong margin of error na 3% at saka ‘yung inflation ng 3% din, tala­gang halos wala naman talagang additional iyan kung tutuusin,” pahayag ni Roque.

Pero sa kabila ng resulta ng survey, sinabi ni Roque na mas mababa pa rin sa gobyernong Duterte ang bilang ng mga nagsabing mahirap pa rin sila kumpara noong nakalipas na administrasyon.

“At siyempre po iyong perception of hunger, dito sa administrasyon na ito at doon sa nakalipas na administrasyon, mas mababa pa rin iyong average ng perception of hunger ngayon kaysa sa nakalipas na administrasyon,” ayon pa kay Roque.

Una nang inihayag ng administrasyon na umaangat ang ekonomiya at ang Pilipinas ang isa sa may pinakamabilis na pag-unlad sa Asya subalit ayon naman sa mga kritiko, hindi ito nararamdaman ng mga maliliit at mahihirap na mga Filipino.