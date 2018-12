Swift, Grande, Minaj inisnab ng Grammys

Maraming mga fan ni Taylor Swift or mga Swifties ang disappointed at outraged sa paglabas ng Grammy Awards nomination. Isa lang kasi ang nakuhang nomination ni Taylor bilang Best Pop Vocal Album category.

Shut out sa iba pang category si Taylor tulad ng Album of the Year, Song of the Year at Record of the Year. Kaya tinatawag na nila itong “the biggest snub in Grammy Awards history.”

In the past ten years, kinilala si Taylor bilang pop music’s most decorated star. Simula pa sa kanyang album na Fearless, siya ang ­youngest winner ng Album of the Year ng Grammy in 2008.

Noong 2016, naulit ang pagpanalo ni Swift ng Album of the Year via 1989.

Ang kanyang 2017 album na Reputation ang biggest album ng taong iyon at naging global hit ang first si­ngle nito na “Look What You Made Me Do.” On its first week alone, the album sold 2 million co­pies worldwide. To date, the album has a global sale of 4.5 million copies.

Humakot ng mara­ming awards ang Re­putation album sa Ame­rican Music Awards at Billboard Music Awards. Kaya laking-gulat ng mga Swifties na isang nomination lang ang nakuha ni Taylor sa ­Grammy Awards.

Bukod sa album ni Taylor, snubbed din ng ­Grammy ang hit albums nila Ariana Grande (Sweetener) at Nicki Minaj (Queen).