Swak sa Final Four: Newsome, Meralco sinibak San Miguel

NAGTULONG sina Chris Newsome at import Tony Bishop upang bitbitin ang Meralco Botls na maunang tumuntong sa semifinal round matapos na patalsikin ang San Miguel Beermen, 100-85, sa matira-matibay na quarterfinal round ng 2021 PBA Governors Cup sa Smart Araneta Coliseum, Biyernes.

Nagtala si Newsome ng kabuuang 22 puntos, 7 rebounds, 4 assists, 2 steals at 1 block habang kinolekta ni Bishop ang 32 puntos, 16 rebounds, 4 assists at 2 blocks upang bitbitin ang Bolts bilang pinakaunang koponan na sumampa sa sunod na labanan sa semifinals.

“We just stayed together and focused on our game,” sabi ni Newsome na nagtala din ng 9-out-10 sa free throws.

Nagawang ibuhos ng Bolts ang kabuuang 31 puntos sa ikatlong yugto upang itala ang pinakamataas na abante sa 20 puntos, 79-59, tampok ang isang tres ni veteran forward Reynel Hugnatan.

Hindi na nagawang makaahon ng Beermen sa ikaapat na yugto upang agad na magpaalam sa torneo.

Tumulong sina Chris Banchero na may 9 puntos, 3 rebounds at 1 steal at Hugnatan na may 9 puntos at isang rebound gayundin si Raymond Almazan na nagtala ng 8 puntos, 7 rebounds, 1 assist, 2 steals at 2 blocks.

Ikalawang sunod na panalo ito ng Bolts matapos ang matira-matibay din nito na laro kontra Phoenix. (Lito Oredo)