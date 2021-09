Swab test pinatatanggal ng mga airline

Hinihiling ng mga ilang sektor sa turismo na tanggalin na ang RT-PCR test sa mga biyahero.

Ayon kay Presidential Adviser for Entrepreneurship Joey Concepcion, ang pagtanggal sa RT-PCR test para sa mga bumibiyahe sa domestic destinations at ang pag-alis ng mahabang quarantine para sa mga pasaherong galing international flight kapag fully vaccinated ang panawagan ng ilan sa sektor ng turismo.

Nakipagpulong umano si Concepcion, ang mga airline company at ilang tourism stakeholder kay Dr. Edsel Salvana na isa sa mga adviser ng Department of Health para ipahayag ang kanilang mga alinlangan sa mahihigpit na patakaran ng national government at mga lokal na pamahalaan.

Ito aniya ang mga dahilan kaya ayaw pang bumiyahe ng mga tao sa abroad at sa iba’t ibang pang parte ng bansa.

Ayon kay Concepcion, sinisi ni Philippine Airlines (PAL) president at chief operating officer Gilbert Sta. Maria at PAL senior vice Dexter Lee ang testing requirement at ang 10 araw na quarantine period kaya ayaw muna bumiyahe ng mga tao.

Babala ni Concepcion, ikababagsak ng local aviation industry ang mahihigpit na travel requirement.

Inamin na ng PAL na bangkarote na ito matapos na maghain ng Chapter 11 bankruptcy sa Estados Unidos kamakailan. Ngunit bago pa magkaroon ng pandemya ay malaki na ang lugi ng PAL.

Kumikita naman ang Cebu Pacific bago manalasa ang COVID-19 ngunit pinadapa ito ng pandemya kaya’t nagkalap ng kapital para makaraos sa panahong ito at kasama ang pamahalaan sa tumulong magbigay ng pondo dito. (Eileen Mencias)