Swab test balak iobliga sa mga Cebu turista

Dahil sa patuloy na pagtaas ng mga kaso ng COVID-19 sa bansa, pinagpaplanuhan na ngayon ng Cebu City government na ibalik ang negative RT-PCR test bilang requirement sa mga biyaherong papunta sa kanilang lugar.

Sinabi ni Mayor Michael Rama na posibleng ibalik ang swab test bilang requirement sa Cebu City-bound passengers mula sa National Capital Region.

“Definitely, we just have to follow the scientific (way).”

Patuloy aniyang nagbabantay ang siyudad sa pagtaas ng mga kaso ng COVID-19 infections sa Metro Manila, na paniwala ng mga opisyal ay dahil sa Omicron variant.

Ang naturang variant, na unang natuklasan ng mga siyentista sa South Africa, ay mas nakahahawa kaysa sa Delta variant.

Sa ngayon, wala pang naitatalang Omicron variant sa Cebu.

Sinabi ni Rama na plano niyang makipagpulong sa mga local chief executive ng Mandaue at Lapu-Lapu at Cebu province para pag-usapan ang kanilang “unified approach”.

Hinikayat din niya ang mga residenteng wala pang COVID-19 vaccine na magpaturok na.

“Let us keep our vigilance. There should be no let-up to ensure that we and our loved ones are protected. We are still in uncertain times, never let your guard down. Practice already proven health protocols, such as wearing face masks and keeping yourselves at a reasonable distance from another.” (Kiko Cueto)