SUV bumalandra sa tindahan: Mag-ina todas, 2 pa sugatan

Todas ang isang nanay at anim na buwang gulang nitong sanggol habang sugatan ang dalawa pa matapos bumalandra sa kanilang tindahan ang sport utility vehicle (SUV) sa Tabuk City, Kalinga noong Sabado.

Kinilala ng Tabuk City Police Station (TCPS) ang mga biktima na sina Claire Daluping at ang sanggol nito na si Kawhi, habang sugatan naman sina Kristell Dumalsin Gasatan, 15-anyos at Beverly Dalu­ping, 14, pawang taga-Sitio Dananao, Brgy. Lacnog, Tabuk City, Kalinga.

Sumuko naman ang driver ng SUV na kinilalang si Edwin Ortiz, 64, ng Magsaysay, Tabuk City at nahaharap ngayon sa kasong reckless imprudence resulting in multiple homicide, multiple physical injuries at damage to property Ortis.

Sa report, sinubukan ni Ortiz na mag-overtake sa sinusundang sasakyan habang binabaybay niya ang Sitio Dananao pero bigla itong lumiko patungong Brgy. Bulo kaya mabilis niyang kinabig ang manibela bandang alas 3:15 ng tanghali.

Dumiretso ito sa tindahan ni Claire na noon ay nakaupo at karga ang anak. Nagtamo ng pinsala sa ulo at katawan ang mag-ina. DInala pa sa ospital ang mga su­gatan at ang sanggol pero namatay ito habang nilalapatan ng lunas. (Allan Bergonia)