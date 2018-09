Suspensyon ni Morales sa 9 mayor binawi ni Ombudsman Martires

BINAWI ni Ombudsman Samuel Martires ang suspensyon ng siyam na alkalde at 54 pang lokal na opisyal na pinarusahan dahil sa kabiguang ipasara ang mga open dumpsite.

Kabilang sa mga tinanggalan ng one-year suspension ay sina Mayor Cielo Krisel Lagman-Luistro ng Tabaco, Albay; Cherilie Sampal ng Polangui, Albay; Gerry Jaucian ng Daraga, Albay; Flaviano Dizon Balgos Jr. ng Bambang, Nueva Vizcaya; Emilia Lourdes Poblete ng Silang, Cavite; Ma. Kristine dela Fuente ng Abucay, Bataan; Norman Ong ng Rizal, Palawan; Nathaniel Gertos ng Bato, Leyte at Melandres De Sagun ng Trece Martires, Cavite.

Ang nabanggit na mga alkalde, 54 Sangguniang Panlalawigan at walong Environment and Natural Resources officer ay pawang kinasuhan ng gross neglect of duty.

Sa paliwanag ni Martires, sinabi nitong sinuspende ni dating Ombudsman Conchita Carpio-Morales ang mga nabanggit na opisyal dahil sa hindi pagsunod sa Ecological So­lid Waste Management Law na may kinalaman sa closure ng dumpsites pabor sa sanitary landfills.

“I saw that the law is economically not feasible to be implemented especially by fifth and sixth class municipalities. To close an open dumpsite, a five hectare open dumpsite, you need at least P13 million. P13 million is a lot of money in so far as fifth and sixth class municipalities are concerned. If this happens, baka wala na tayong matitirang mayor o vice mayor sa mga fifth class and sixth class municipalities dahil sa kawalan ng pera to close an open dumpsite,” ayon pa kay Martires.

Ayon pa sa opisyal, ang pagbawi niya ng suspensyon ay paalala sa Kongreso na kailangang muling pag-aralan ang posibleng pagbabago sa naturang batas.

Dahil sa pagbawi ng suspension order, maaari nang makabalik sa trabaho ang mga sinuspendeng opisyal at makatanggap ng sahod.