Suspensyon ng oil excise tax titimbangin ni Duterte

DADAAN sa ­masusing diskusyon sa ipapatawag na pulong ng gabinete sa Malacañang ang mungkahing bawiin ang suspension sa excise tax sa langis sa 2019.

Sinabi ni Pangulong Rodrigo Duterte na aalamin nila sa gaga­wing pulong kung ano ang magiging impact sa bawat sektor ang mungkahi ng nga economic manager.

“You know it’s a collegial body so we have to arrive at a consensus how it would affect – how it would impact on each and every aspect of the life of the community and that can be articula­ted by the cabinet members,” anang Pangulo.

Kailangan din aniyang makita kung ano ang magiging impact sa lahat ng government projects dahil kailangan ang pera para maisulong ang mga mahaha­lagang proyekto.