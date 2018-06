Suspensiyon vs Floirendo ipapatupad – Fariñas

SUSUNDIN ng Mababang Kapulungan ng Kongreso magpasya ang Sandiganbayan na suspendihin si Davao del Norte Rep. Antonio ‘Tonyboy’ Floirendo Jr. kaugnay sa kasong kinakaharap nito na may kinalaman sa maanomal­yang kontrata na pinasok sa gobyerno at ng kanyang kompanya.

Ayon kay House Majority Leader Rodolfo Fariñas, sa ilalim ng 17th Congress sa pamumuno ni Speaker Pantaleon Alvarez ay kanilang ipina­tutupad ang suspension order sa kanilang mga miyembro na ipinag-uutos ng Sandiganbayan.

“The HOR in the 17th Congress, under the leadership of Speaker Alvarez, has respected and implemented all 90-day mandatory preventive suspension orders issued by the Sandiganbayan against its Members as in the cases of Reps. Biazon, Espino, Villafuerte and Treñas,” paliwanag ni Fariñas.

Sinabi ito ni Fariñas bilang reaksiyon sa naunang pahayag ni Ombudsman Conchita Carpio-Morales na kanilang hinihiling sa Sandiganbayan na patawan ng suspension order si Floirendo upang hindi nito maimpluwensiyahan ang kinahaharap na kaso.

Nahaharap si Floirendo sa graft case dahil sa maanomalyang kontrata na pinasok nito sa gobyerno at ng kanyang pagmamay-ari na Tagum Agricultural Development Co.