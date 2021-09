Suspensiyon sa SSS taas-singil inaaral ng Malacañang

Pinag-aaralan ng Malacañang ang kahilingan ng mga negosyante at mga manggagawa na ipagpaliban muna ang pagtaas sa singil ng buwanang kontribusyon dahil nananatiling nasa pandemya pa ang bansa.

Ito ay sa kabila ng pinirmahang batas ni Pangulong Rodrigo Duterte na nag-aami­yenda sa Social Security Act of 2018 para ipagpaliban ang scheduled hike ng pangongulekta ng SSS premium contributions habang nasa national state of emergency ang bansa dahil sa COVID pandemic.

Sinabi ni Presidential Spokesman Harry Roque na pinag-aaralan na ng Office of the President ang kahilingan at mayroon na aniyang isinumiteng rekomendasyon ang SSS hinggil dito.

“Pinag-aaralan na po ‘yan ng Office of the President. Mayroon na pong sinubmit na rekomendasyon ang SSS. Pero tinitingnan natin iyong financial viability ng SSS at the same time iyong kahinaan ng negosyo at hanapbuhay sa kabila po ng pandemya,” ani Roque.

Hinihiling ng mga negosyante at mga lider manggagawa na maglabas ng executive order ang Malacañang para maipagpaliban ang pagtaas sa singil sa kontribusyon ng mga miyembero ng SSS.

Tiniyak naman ni Roque na maglalabas ng desisyon ang Palasyo sa lalong madaling panahon. (Aileen Taliping)