Suspensiyon sa fuel tax hike, angayang ipadayon – Escudero ug Hontiveros

Mihangyo ang mga senador ni Presidente Rodrigo Duterte aron ipadayun ang nahaunang plano nga isuspensu ang pagpatuman sa dugang buhis sa petrolyo sa 2019.

Matud ni Senador Francis “Chiz” Escudero na pwedeng ikonsiderar sa Presidente ang gipatuman nga dugang P2 na buhis sa 2019 apan dali kining suspensohun kug magpadayung mosaka ang inflation.

Gihino ni Escudero ang panawagan pinaagi sa Senate Resolution No. 964.

“It is best to suspend the implementation of the second tranche of fuel excise tax right away or that the suspension be swift in 2019 as to effectively address inflation, before it again directly affects the lives of every Filipino,” matud ni Escudero sa iyang resolusyon.

Nasayran nga moabot sa 6.7 porsiyento ang inflation niadtong Septembre ug naglusud niiini ang publiko.

Matud usab ni Senadora Risa Hontiveros, nga kinahanglan nga suspensuhon ang ipatumang dugang buhis sa petrolyo isip tabang sa katawhan.