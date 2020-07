Suspendido ng 60 araw ang doble plaka

Sumagot ang opisina ni LTO Chief Asec Edgar Galvante doon sa naibahagi natin noong isang linggo hinggil sa pahirapang pagkuha ng smoke emission test para sa rehistro ng mga sasakyan.

Dear Mr. Doria:

Greetings!

I would like to make a rejoinder on your column entitled ” LTO Smoke emission test, pahirap ngayon sa bayan” that came out in your newspaper on July 5, 2020.

We are pleased that you recognized how fast and effective our Land Transport Management System ( LTMS) based on your personal experience.

However, I would like to point out that emission testing centers, where you encountered difficulty are owned and managed by private individuals.

The functions of authorizing and monitoring Private Emission Testing Centers are under the jurisdiction of the Department of Transportation and not within the jurisdiction of the Land Transportation Office by virtue of Department Order 2016-017 issued sometime in September 2016.

I value your contribution in the dissemination of information and i hope that you will rectify this in the spirit of factual and balance reporting.

Respectfully yours,

Weng C. Ocfemia

Media Consultant, LTO

***

Hindi raw LTO ang may kinalaman sa pahirapang emission test kung hindi ang Department of Transportation na pinamumunuan ni Sec Arthur Tugade.

Kaugnay pa rin sa rehistro ng sasakyan, sinuspendi ng LTO ang 2 mahalagang ipinag-uutos ng Doble Plaka law. Naging epektibo ang batas noong Huyo 6 matapos ilabas, at malathala, ang IRR (implementing rules and regulations).

Suspendido sa loob ng 60 araw mula Hulyo 1 ang pagkakabit ng dalawang plaka sa mga motorsiklo (harap at likod). Hindi muna ipapatupad ang utos ng batas dahil sa wala pa sa full-capacity ang pagawaan ng plaka dala ng umiiral na quarantine at health protocols. Sa madaling salita, hindi maipatutupad ang batas dahil wala pang maipamimigay na plaka ang LTO.

Suspendido rin ng 60 araw ang transfer of ownership ng mga motorsiklo mula Hulyo 1. Sinasabi sa batas na kailangan ilipat sa pangalan ng bagong may-ari ang motorsiklo sa loob ng 5 araw. May 3 araw naman ang nagbenta para i-report sa LTO ang pagkabenta. Kapag hindi ginawa, aabot sa P100,000 ang multa at maaaring makulong hanggang 6 na taon.

Milyun-milyong may-ari ng motor ang lumusob sa mga opisina ng LTO sa buong bansa bilang pagtalima sa batas; kasama na diyan ang takot na magmulta ng daang libo o bumagsak sa kulungan. Karamihan sa mga eto ay mga segunda manong motor na nabili mula pa nang itigil ng LTO ang pagbibigay ng plaka.

Nagkataon naman na walang operasyon ang LTO noong Abril at Mayo. Kababalik pa lamang ng operasyon nitong Hunyo pero bawas capacity dahil sa mahigpit na health protocols ng GCQ. Sa katunayan, may ilang opisina ang isinara muna dahil sa mga staff na Covid-19 positive. Nagpalala pa rito ang kahirapan sa pagkuha ng smoke emission certificate.

Sinabayan pa ng mga nagpaparehistro ng kotsena napaso noong Marso, Abril at Mayo. Ang solusyon ng LTO: suspendihin ng 60 araw ang doble plaka, at bigyan ng 60 araw na palugit ang rehistro ng kotse.