Suspek sa pinatay na pari sa NE kilala na

POSITIBO nang kinilala ang isa sa mga sangkot sa pamamaslang noong Linggo nang gabi kay Fr. Richmond V. Nilo sa Nuesta Senora dela Nieve Chapel sa Brgy. Mayamot, Zaragosa, Nueva Ecija.

Ito ang nakumpirma ng Abante mula sa isang source na tumangging magpakilala dahil hindi siya awtorisadong magsalita ukol sa kaso.

Ang naturang salarin na positibong kinilala ng mga testigo na kasama sa limang personalidad na nakita sa mga closed circuit television camera (CCTV) ay nasa police rouge gallery ng Nueva Ecija police.

Matatandaang si Fr. Nilo, na naging pangulo ng Catholic school-College of the Immaculate Concepcion sa Cabanatuan at financial administrator ng Diocese of Cabanatuan ay pinaslang habang naghahanda para sa misa sa loob ng kapilya.

Sa mga naipalabas na mga CCTV footage ay nakita ang isang kotse at motorsiklo na ginamit ng service vehicle ng limang suspek.

Nabatid na ang mga salarin ay dumaan sa provincial road patu­ngong bayan ng San Antonio at dumiretso umano sa San Isidro, Nueva Ecija.

Nangako naman si ‘Special Investigation Task Group: NILO’ commander P/Supt. Angel Bondoc, na ma­lulutas ang kasong pagpaslang kay Fr. Nilo na nakatakdang ilibing ngayon sa crypta ng San Nicolas de Tolentino sa Cabanatuan City.