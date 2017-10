Suspek sa Atio slay umakyat sa 72

Tweet on Twitter

Pito pang katao ang tinutugis ngayon ng Manila Police District (MPD) at nakatakdang idagdag sa listahan ng 65 kataong inakusahan sa pagkamatay ng University of Santo Tomas (UST) law student na si Horacio Tomas ‘Atio’ Castillo III dahil umano sa hazing.

Ayon kay MPD director Senior Superintendent Joel Coronel, ang tatlo rito ay mga miyembro ng Regina Juris na sister sorority ng Aegis Juris fraternity.

Sa kasalukuyan ay kulang pa aniya ang mga detalye sa pagkakakilanlan ng pito dahil ipinagkakait ng mga malalapit sa kanila ang mga kailangan nilang detalye.

Nagtatago na rin umano ang pito su­balit tiniyak ni Coronel na kahit hindi sila lumutang ay makakasuhan pa rin sila at magiging ‘wanted’ pa sa batas kung hindi sila magpapakita at sasabihin ang kanilang bersyon sa insidente.

Samantala, sinabi ni Coronel na kasama ang tatlong babae sa loob ng frat library ng Aegis Juris sa Sampaloc, Maynila habang ‘binibinyagan’ si Atio noong gabi ng Set­yembre 17.

Isa sa kanila ang nakita sa CCTV footage na lumabas ng frat library at mukhang nagsusuka. May palagay ang mga imbestigador na lasing sa alak ang babae.

Nauna nang sinabi ni Marc Anthony Ventura na may nagkakantahan sa karaoke sa loob ng frat library upang hindi marinig ang ingay ng ‘pag-welcome’ nila kay Atio.

Si Ventura ang secretary ng Aegis Juris at isa sa itinuturing na Big Three ng samahan kasama ang presidente o Grand Praefectus na si Arvin Balag at master initiator na si Axel Munro Hipe.

Samantala, sinabi ni Senior Inspector Rommel Anicete, hepe ng homicide section ng MPD na may mga detalye na sila sa pagkakakilanlan ng mga babaeng itinuturing na ngayon bilang persons of interest at kinukumpleto na lang nila ito upang pormal na silang makasuhan.

“Kahit magtago o itago pa sila ng kanilang mga pamilya o mga ka-sis at ka-brod sa fraternity at sorority nila, madadale pa rin naming sila, swak pa rin sila sa kaso dahil nandu’n sila nu’ng mangyari ang insidente,” paliwanag ni Anicete sa ABANTE/TONITE.