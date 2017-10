Suspects sa Atio slay homicide lang ang bagsak ng kaso

Tweet on Twitter

Malamang na pumasok lamang sa kasong reckless imprudence resulting to homicide ang kasong isinampa laban sa mga kinasuhang suspek sa hazing slay sa UST student na si Horacio “Atio” Castillo III sa sandaling mapatunayan na ‘miyembro” na ng Aegis Juris Fraternity at hindi na “neophyte” si Atio.

Ito ang inihayag ni Professor Reynaldo Munsayac,abogado at criminal law reviewer para sa 2017 Bar Examination, sa dalawang araw na lecture para sa mga bar examiner sa Philippine Christian University na ginanap noong Oktubre 7 at 8 sa Maynila.

Sa lecture,sinabi ni Munsayac na malaki ang pagkakaiba ng “initiation rites” at “welcoming rites” sa probisyon ng Anti Hazing Law, nakasaad na nilabag nito kapag ang biktima ay isang “neophyte”.

“Hindi na neophyte si Atio,miyembro na siya kaya walang naganap na paglabag sa hazing law,kaya papasok lamang ang kaso sa reckless imprudence resulting to homicide,”ayon kay Munsayac.

Nabatid na ang hatol dito ay “ two degree” na mas mababa kumpara sa paglabag sa anti-hazing law na non bailable offense.

Hindi umano papasok ang “mitigating circumstances” sa kaso ni Atio lalo na kung alam nito ang mangyayari sa welcoming rites.

“Hindi naman gusto ng mga frat member na mapatay nila yung ka brother nila ,kaya walang mitigating circumstances”,dagdag pa ni Munsayac.

Gayunman,sinabi ni Munsayac na may pagkakalagyan ang mga isinangkot sa pagkamatay ni Atio pero hindi kasing bigat nang parusa nakasaad sa anti-hazing law.

Sana lamang ay walang madamay na inosente at ang maparusahan lamang ay ang talagang nagkasala.

“Matatalino ang mga abogado talagang gusto ilang subukan ang batas kaya tinanggal nila ang neophyte kapag pumasok ka ay member ka na agad,” ayon kay Munsayac.





Malamang umano na matulad lamang sa kaso ng Ateneo first year law student Leonardo ‘Lenny’ Villa ang kaso ni Atio.

Inamin ni Munsayac na napakahirap nai-convict ang isang tao paglabag sa hazing law dahil kinakailangan na mapatunayan na “neophyte” siya na isang pre requisite bago maging miyembro.

Bukod pa ang initiation rites ay hindi ilegal at nagiging ilegal lamang kapag may nagiging biktima at nalalabag ang mga patakaran sa pagdaraos ng hazing dahil pwede itong spiritual sufferings o physical sufferings.

Una ang inihayag ni Senador Joel Villanueva na magaya ang kaso ni Atio kay Villa sa gitna ng isyu ng cover-up sa kaso ni Castillo ng mga miyembro ng Aegis Juris na ang ibang nasasangkot ay abogado na.

Matatandaan na noong Nobyembre 1993 ibinaba ng hukuman ang desisyon kung saan napatunan na nagkasala sa kasong homicide ang 26 miyembro nv Aguila Legis at hinatulan ng 10 taon pagkabilanggo hanggang sa 14 taon maximum pagkakakulong.

Iniakyat sa Court of Appeals ang kaso noong Enero ,2002 at napawalang sala ang 19 mula sa 26 na akusado dahil walang direktang ebidensiya na angkaroon ng sabwatan at sinabing “willing victim” si Villa.

Nang makarating sa Supreme Court ang kaso noong Pebrero 1,2012 ibinaba ng Second division ang desisyon kung saan limang miyembro na lamang ng Aguila Legis ang napatunayang nagkasala sa pagkamatay ni Villa.

Pinatawan ang limang akusado ng apat na buwan hanggang aat na taong agkabilanggo at inag-utos na magbayad ng moral damages na P1 milyon at P50,000 danyos.