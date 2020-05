Susan Roces ‘di mawawala sa ‘Ang Probinsyano’

Napapabalita na naghahanda na raw ang production ng Ang Probinsyano sa pagre-resume muli ng taping ng highest rating primetime series ng Dos. Ito ay sa kabila na wala pa rin kasiguraduhan as of this writing kung muli bang babalik sa ere ang ABS-CBN sa gitna ng usapin ng prangkisa.

At kasabay ng balitang pagre-resume ng taping ng A.P. ay napabalita rin na posibleng kalahati sa crew nito ay hindi muna pagre-report-in bilang pag-iingat na rin at bahagi ng new normal sa mga taping at shooting ngayon.

At nasulat din na diumano sa pagre-resume ng taping nito, hindi na makakasama si Ms. Susan Roces na sa loob ng ilang taon sa ere ng Ang Probinsyano ay never na nawala. At tila siya ang sumisimbolo sa namayapang Da King, Fernando Poe Jr.

Understandable naman if ever man na piliin muna ni Ms. Susan who played the role of Lola Flora na hindi na mag-taping dahil sa kawalang kasiguruhan sa health ng pandemic dulot ng COVID-19.

Pero, tinanong namin ang manager ni Manang Inday na si Tita Dolor Guevarra kung hindi na nga talaga babalik sa A.P. ang veteran actress sakali’t ipalabas itong muli.

Sabi naman nito, hindi raw totoo, sigurado raw na magbabalik taping pa rin ang actress basta okay na ang sitwasyon.

Siguro, katulad din ng ibang artistang nakakausap namin, walang isyu sa kanila ang magbalik-trabaho o taping basta masigurado lang ang safety ng lahat laban sa COVID-19.

Enchong dedma sa ‘nagdadalagang itik’ na tukso

Kasabay halos ng hearing sa pagdinig ng franchise ng ABS-CBN sa Kongreso ay nag-tweet ang Kapamilya star na si Enchong Dee.

Tweet niya na kahapon, May 26 ay magbabayad daw siya ng tax, pero pwede raw kayang i-delay. At pagkatapos daw laitin ang middle class na alam ng lahat, siyang nagbabayad talaga ng tax.

Si Enchong ang isa sa mga artistang umpisa pa lang ay vocal na nagsasabi ng saloobin o disgusto sa pagpapatakbo ng gobyerno.

Ang tweet ni Enchong, “Ngayong araw magbabayad na naman ako ng tax, pagkatapos laitin ang middle class, ipasara ang pinagtatrabahuhan, at walang mass testing (note: hindi kailangan buong bansa) pwede ba i-delay ng bayaran ng tax??”

Siyempre, sa tweet ni Enchong, may mga sumasang-ayon sa kanya, pero bashers attack din na personal pa ang atake sa Kapamilya actor na mukhang dedma o hindi na ito naaapektuhan.

Nandiyang may comment pa na, “Para kang nagdadalagang itik…gawin mo na lang… dami mo kuda manash.”