Susan, Nora, Kris mga orig na reyna ng katatakutan

TANAW-BALIK:

Dahil Agosto na ngayon, at para sa iba, lalo na sa Chinese community, ang buwan na ito ang tinatawag na “Ghost Month”.

Maraming Chinese ang naniniwala sa mga multo at ang mga pumapanaw nang normal ay puwedeng ma-reincarnate, pero para sa mga guilty at namamatay sa aksidente, sila ang spirits na gumagala pa sa mortal world.

May paniniwala rin na ang mga wandering ghost na ito ang siyang nagiging dahilan ng mga aksidente at kamatayan ng ilang tao sa mundo at sila ang dinadala ng mga ito sa kabilang mundo.

Tulad ng mga Chinese, maraming paniniwala rin ang mga Pinoy tungkol sa mga multo at kung bakit may ibang nananatili pa rin sa mundong ito para manakit at pumatay.

Heto ang ilang Pinoy horror films na puwedeng mapanood sa tinatawag na “Ghost Month”…

PATAYIN MO SA SINDAK SI BARBARA (1974)

Mula sa direksyon ni Celso Ad Castillo, ang supernatural horror-drama na ito ay kuwento ito ng magkapatid na Barbara (Susan Roces) at Ruth (Rosanna Ortiz) na nagmahal sa iisang lalaki na si Nick (Dante Rivero). May suicidal tendencies si Ruth kaya pinaubaya na niya ang pagmamahal niya kay Nick para maging masaya ang kapatid. Pero si Barbara pa rin ang mahal ni Nick kahit kinasal na ito kay Ruth. Nagpakamatay si Ruth na may matinding galit kay Nick at kay Barbara na inakala niyang inagawan siya. Dito nagsimula ang pananakot ni Ruth at ginamit pa nito ang sari­ling anak (Beth Manlongat) para ipaghiganti siya.

MAGANDANG GABI SA INYONG LAHAT (1976)

Bumalik si Anna Carballo mula sa Amerika para sunduin ang kanyang kapatid na si Sarah na nakatira sa kanilang mansion sa Baguio. Apat na taon silang nagkahiwalay at sa isang panaginip ay nakasama niya si Sarah at ang ilang kamag-anak nilang sumakabilang-buhay na para salubu­ngin siya. Kasama ang dati niyang kasintahan na si Roy, inalam nila ang mga pangyayari na naganap sa Carballo Mansion. Mula sa direksyon ni Lupita Aquino-Kashiwahara, bida rito sina Nora Aunor, Tirso Cruz III, Butz Aquino at Imelda Ilanan.

HALIMAW SA BANGA/KOMIKS (1986)

Isang twin-bill movie na naging official entry sa 1986 Metro Manila Film Festival. Unang kuwento ay ang “Komiks” na tungkol sa isang ancient comic book na natagpuan ni Kokoy (Ian de Leon) sa isang lumang bahay. May sumpa pala ang naturang komiks na kapag binasa ay mabubuhay ang isang halimaw (Ruel Vernal) na ang hanap ay dugo ng tao. Malalabanan lang siya ng isa pang comics character (Michael de Mesa) na ang hangad ay ang mapuksa ang halimaw. Ang ikalawang kuwento ay ang “Banga” na tungkol kay Margarita (Liza Lorena), isang businesswoman na iligal na pinahukay ang isang lumang banga na ginamit sa paglibing ng isang babaeng halimaw (Maritess Gutierrez). Dahil nagising ito, kailangan nitong kumuha ng mga kaluluwa para sa bawat pako na nakabaon sa katawan nito at makalaya na siya. Dinirek ito nila Christopher de Leon (Komiks) at Mario O’Hara (Banga), at nanalo ng walong MMFF awards: 3rd Best Picture, Best Actress (Liza Lorena), Best Supporting Actress (Maritess Gutierrez), Best Child Performer (Ian de Leon), Best Musical Score and Best Production Design.

HIWAGA SA BALETE DRIVE (1988)

Isang two-part horror-drama na dinirek nina Peque Gallaga at Lore Reyes. Ang una ay ang “Babae Sa Balete Drive” na tungkol sa isang mag-asawa (Jes­toni Alarcon at Rita Avila) na naligaw at nakilala ang isang babae (Zsa Zsa Padilla) na nakatira sa isang bahay sa Balete Drive. Ang pakay ng babae ay agawin ang lalaki para matuloy ang kasal niya sa kanyang namatay nang asawa. Ang pa­ngalawa ay “Third Eye” na tungkol sa isang binata (Ian Veneracion) na dahil sa isang aksidente ay nabuksan ang kanyang third eye at nakakakita na siya ng mga karumal-dumal na pagpatay ng mga inosenteng tao.

MALIKMATA (2003)

Ang horror-thriller na ito ni Jose Javier Reyes ay tungkol kay Sarah (Rica Peralejo) na may clairvoyant o nakikita na niya ang mga puwedeng mangyari bago pa man ito dumating. Tuwing may nararamdam siyang masamang pangyayari ay dumudugo ang ilong nito. Isa sa nakita niya ang pagpatay ay sa isang civic leader na si Mrs. Saavedra (Barbara Perez) at sa kasambahay nito (Ana Capri). Hindi tumigil si Sarah hanggang hindi niya malaman kung sino ang may kagagawan ng krimen na ito. Kasama pa rito sina Dingdong Dantes, Marvin Agustin, Nikki Valdez, Wowie de Guzman at Ricky Davao.

FENG SHUI (2004)

Isang supernatural horror film na dinirek ni Chito Roño at pinagbidahan ni Kris Aquino. Si Joy ay isang housewife na gustong tumulong sa pag-asenso ng pamil­ya niya. Napulot niya ang isang Bagua mirror na ang sabi ay magdadala ng suwerte sa sinumang magmamay-ari nito. Pero sa kabila ng natatamasan niyang suwerte sa buhay, ang kapalit nito ay ang kamatayan ng mga mahal niya sa buhay. Naging highest grossing film ito noong 2004 with P114,236,563 sa box-office.