Surplus bakuna ng US ibubuhos sa Pinas

Inihayag U.S President Joe Biden ang pamamahagi ng 80 milyong surplus COVID-19 vaccine sa mga mahihirap na bansa na tinamaan ng coronavirus na kapos pa rin sa supply ng bakuna para sa kanilang mamamayan.

75 percent ng sorbang bakuna ng US ay inilaan sa COVAX facility na siyang nangangasiwa sa pamamahagi ng bakuna sa buong mundo.

Inihayag ni Biden na priority ng bakunang ito ang South at Southeast Asia kabilang na ang Pilipinas, Latin America, Caribbean at Africa.

Ayon kay Biden “We are sharing these doses not to secure favors or extract concessions. We are sharing these vaccine to save lives and to lead the world in bringing an end to the pandemic with power of our example and with our values.”

Base sa framework, uunahing i-release ang 25 milyong-bakuna, 7-milyong doses ay paghahatian ng mga bansa sa Asia na nangangailangan ng COVID-19 vaccine kabilang na ang Pilipinas.

Inaasahang matatangap ng Pilipinas ang bakuna bago matapos ang susunod na buwan. (Dave Llavanes Jr)