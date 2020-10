Surigao niyanig ng magnitude 5

Tumama sa Surigao del Norte ang magnitude 5 na lindol Martes ng madaling-araw, ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology (Phivolcs).

Naitala ang pagyanig alas-3:21 sa Dapa, Surigao Del Norte. Tectonic ang pinagmulan nito at may lalim na 55 kilomentro. Nasa Intensity IV ang naramdaman sa bayan ng General Luna, Burgos at Socorro gayundin sa San Jose, Dinagat Islands, Intensity III sa Surigao City; Dapa, Surigao Del Norte, habang Intensity II naman ang naramdaman sa Carrascal at Tubod in Surigao del Sur at sa Loreto.

Walang inaasahang pinsala sa naganap na lindol subalit pinag-iingat ng Phivolcs ang mga residente sa mga malalakas na aftershocks. (Tina Mendoza)