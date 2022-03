Surigao Diamond Chess kampeon

IPINAKITA ni Lennon Hart Salgados ang kanyang husay sa pag-maneuver ng mga piyesa para ihatid sa kampeonato ang Surigao Diamond Portrait Knight Chess Team sa katatapos na Chess 960 (Fischer-Random Chess) na nilaro sa Lichess Platform, Linggo ng gabi.

May tangan na LennonHart29 sa Lichess, si Salgados ay nakapagtala ng 30 points para pangunahan ang kanyang koponan sa titulo.

Nag-ambag din si Julius Dan Augustine Ablin ng 24 points kasunod si Atty. Cliburn Anthony Orbe na may 22 points.

“I am proud of our team’s performance. We believed in each other, that all of us would give our best, which inspired belief in one’s self,” sabi ni Atty. Cliburn Anthony Orbe, team captain ng Surigao Diamond Portrait Knight Chess Team.

Kasama din sa nagdeliber ng panalo sa Surigao Diamond Portrait Knight Chess Team sina Deo Sandro Ladion (20 pts.), John Janel Morazo (19 pts.), Cyrus Donasco (19 pts.), Wil Maghanoy (16 pts.), Alfredo Rapanot (16 pts.), Joselito Serna (15 pts.), Rodney Opada (12 pts.), Atty. Melzar Galicia (12 pts.), Francis Joseph Kaamino (11 pts.), Antonio Chavez Jr. (10 pts.) at playing-team owner Rey Urbiztondo (10 pts.).

Nakalikom ang Surigao Diamond Portrait Knight Chess Team ng total score 199 points para maibulsa ang korona.

Tumapos ng second place ang PFCC Chess Team an may 194 points kasunod ng third placer Zambo Chess Archos na may 171 points. (Elech Dawa)