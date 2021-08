Surigao cong tuloy pagtulong sa gitna ng pandemya

Walang takot at masigasig na nilibot ni Congressman Romeo Momo Sr. (CWS party-list) ang mga bayan at lungsod sa Surigao del Sur upang mailatag ang maayos na estratehiya at epektibong matugunan ang mga kinakailangan ng kanyang mga kapwa Surigaonons sa gitna ng pandemya.

Bago ang pagpapalabas ng Inter-Agency Task Force (IATF) ng guidelines sa ipinatupad na quarantine classification sa bansa ay personal na sinaksihan si Cong Momo ang bloodletting activity sa Brgy. Telaje, Tandag City noong nakaraang linggo.

Upang mahimok ang marami na mag-donate ng kanilang dugo ay binigyan ng solon ng bigas at face mask ang mga blood donor. Bukod dito, nagkaroon din ng pakikipagpulong ang mambabatas, na dating Undersecretary ng DPWH, sa opisyal ng mga barangay sa munisipalidad ng Cantilan, at inalam ang kanilang mga pangunahing pangangailangan at kung paano matutulungan.

Sa naturang pulong, pinangunahan ni Momo ang paghahain ng mga estratehikong solusyon para matugunan ang mga hamon ng pandemya at tiniyak na ipatutupad nila ang mga ito.