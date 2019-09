Supreme Court justice nananabon ng kandidatong CA justice

Usap-usapan ngayon sa Pad­re Faura, ang kalye kung saan naroon ang Korte Suprema, at kalapit naman nito ang kalye Maria Orosa kung saan naroon ang Court of Appeals (CA), ang istrikto at namamahiyang mahistrado ng Kataas-taasang Hukuman.

Ayon sa aking bubwit, uminit ang ulo ni justice sir sa ses­yon ng JBC o Judicial and Bar Council habang nag-iinterbyu ng mga kandidatong papalit sa nabakanteng puwesto ng justice sa CA.

Yes mga pare at mare, kawawa ang ilang justice na inu­rirat at sinermunan at ipinahiya pa ng miyembro ng JBC na petmalu pala magtanong. Iniikot-ikot niya na parang trumpo kumbaga ang kanyang mga iniinterbyu pero parehong paksa lang hanggang sa malito at hindi na makasunod ang mga kandidato hanggang sa sumablay na sila sa kanilang mga sagot.

Siyempre petmalu ang justice, hindi naman siya malalagay sa Korte Suprema kung hindi petmalu sa batas at konstitusyon at sa landmark cases ke bago man o noon pa. Uminit ang ulo ni justice sir, una, dahil hindi umano maru­nong sumagot ang ilan sa mga iniinterbyu, at, pangalawa, mayroon sa mga ito na hindi talaga alam ang sagot sa mga tanong.

Ayon sa aking bubwit, dumating pa sa puntong nilek­tyuran ni Justice ang mga kaharap niyang kandidatong maging CA justice ng “If you don’t know the answer, you should have the humility to say that you don’t know the answer.”

Nagkataong ang paksa ng interbyu sa mga gustong maging miyembro ng CA ay ang batas sa good conduct time allowance (GCTA) na ugat ng malaking kontrobersiya sa Bureau of Corrections at sa pinatatakbo nitong New Bilibid Prison.

Sabi pa ng aking bubwit, bago sini­mulan ang interbyu ay kumalat sa mga nasa sesyon na imo-monitor ng Malacañang ang sagot ng justices tungkol sa GCTA Law sa pag-asang makakuha ng magandang amiyenda o pangtono sa batas na pinag-ugatan ng kontrobersiya.

Ang Supreme Court justice na petmalu magtanong at namamahiya ng mga sumasalang sa mga sesyon ng JBC ay walang iba kundi appointee ni dating Pres. Noynoy Aquino.