Support cast ni LeBron kakalampagin

Pagdating ng playoffs, na­ging tradisyon na ni LeBron James na pasanin ang Cleveland Cavaliers.

Pero tao lang din siya, at team sport ang basketball, kaya hindi niya kakayaning balikatin mag-isa ang Cavs.

Maliban kina Kevin Love at Kyle Korver, nawawala ang suporta ni LeBron kaya nalubog ang Cleveland 0-2 sa Boston sa kanilang Eastern Conference finals showdown.

Tawid ang serye sa Ohio, nagkaroon ng ilang araw na pahinga si James para subukang ipagtanggol ang home court umpisa Game 3 sa Linggo (Manila time).

Tinamaan ni Jayson Tatum ang panga ni James sa isang play noong Game 2, nawala sandali pero bumalik para magsalansan ng 42 points, 10 rebounds at 12 assists. Kapos pa rin.

Kailangang gisingin ang sidekicks ng The King tulad nina JR Smith, George Hill, Larry Nance, Tristan Thompson, pati sina Rodney Hood at Jordan Clarkson. Si Smith at point guard Hill, na-outscore 72-12 nina Jaylen Brown at Terry Rozier ng Boston.

“We’re playing too slow. We’re making ‘Bron play hero ball, which is tough to do, especially in the Eastern Conference finals,” diin ni Smith na hindi umiskor noong Game 2 at natawagan pa ng flagrant foul. “We got to help him. With that said, we have to give him an opportunity to make him feel confident to give us the ball so we can make the right plays. We got to help him and he’s got to help us.”