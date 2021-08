Supplier tiba-tiba sa DOH contract

Inilantad ni Senate Minority Leader Franklin Drilon ang mga warning sign diumano ng potensiyal na anomalya sa pagbili ng mga medical supply ng Procurement Service-Department of Budget and Management (PS-DBM).

“I am worried there are so many red flags in the procurement of several medical items. These warning signs indicate possible anomaly, corruption or fraud,” pahayag ni Drilon sa ikalawang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee sa Commission on Audit (COA) report sa Department of Health (DOH).

“Red flags are all over. We should not ignore these red flags,” dagdag ni Drilon sa isang pahayag nito.

Binanggit ni Drilon ang anomalya umano sa pagpili ng mga contractor na may kuwestiyonableng qualification kung saan ang isang kompanya ay kumita ng P284.9 milyon noong 2020 mula sa dating zero income noong 2019, matapos makakuha ng P8.68 bilyong halaga ng government contract.

“Indeed, business is booming for these contractors. It appears that PS-DBM gave them the sure ticket to wealth. Nakakalungkot na habang marami ang naghihirap, mukhang marami rin ang nagpapayaman,” sabi ni Drilon.

Taliwas sa batas kung saan malinaw aniya na requirement ay dapat pumasok ang gobyerno sa negotiated procurement sa isang tao na may technical, legal at financial capability, pumasok umano ang PS-DBM sa kontrata sa isang korporasyon na may kuwestiyonableng kuwalipikasyon.

Kinuwestiyon ni Drilon halimbawa kung bakit nakakuha ng P8.68 bilyon kontrata ang Pharmally Pharmaceutical Corporation na naging korporasyon lang noong Setyembre 2019 at may paid-up capital lang na P625,000.

Matapos makakuha ng P8.68 bilyon na kontrata sa gobyerno, lumaki umano ang income ng Pharmally sa P284.9 milyon noong 2020 mula sa zero income noong 2019.

“Is it all thanks to PS-DBM?” sabi ni Drilon.

Muling iginiit ni Drilon na nagkaroon ng overpricing sa mga binili mula sa Pharmally.

Batay sa opisyal na record, sabi ni Drilon, nagbenta ang Pharmally ng face masks sa presyong P27.72 kada piraso gayong ang ibang supplier nagbenta naman sa PS-DBM ng P13.5, P16, at P17.50 sa ganoon ding panahon.

Sabi ni Drilon, nagbenta rin ang Pharmally ng mga test kit sa presyong P1,720 gayong maari naman itong bilhin ng P925 lamang. Bukod diyan ang personal protective equipment (PPE) ay nagkakahalaga ng P1,910 kada isa gayong ang market cost nito at P945 lamang. (Dindo Matining)