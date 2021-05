Suportahan ang mga informal worker

Ngayon pong darating na ika-6 ng Mayo, ipagdiriwang ang “Informal Workers’ Day” bilang pagkilala sa mahalagang papel na ginagampanan ng mga manggagawa sa impormal na sektor.

Ang mga informal worker po ay ang mga “unregistered, unlicensed and unregulated” na mga indibidwal o enterprise at kalimitang nag-e-empleyo ng kanilang mga kapamilya o kamag-anak na walang proteksyon sa batas.

Sila po ang mga tindera sa bangketa, mga nagka-carinderia, nagsasari-sari store, nagbebenta ng sari-saring street food at pagkain gaya ng taho, sorbetes, balot, gulay at isda. Sila po ang mga “padyak”, tricycle driver at habal-habal na matatagpuan sa halos lahat ng kalsada at iskinita.

Nariyan rin po ang mga sakada, magsasaka, mangingisda, mga karpinterong arawan o pakyawan, kasambahay at mga magbobote at nangangalakal ng basura.

Kasama rin po ang mga technician na nagbabahay-bahay para mag-repair ng mga sirang appliance o rumoronda sa buong bayan sa kanilang “mobile palengke”.

Kasama rin po sa listahan ang mga barangay health worker at ang mga rescue operation na walang mga benepisyo kaya sa panahon ng aksidente, pagkakasakit at kamatayan ay wala silang mapagkunan.

Nadagdagan pa sila ngayon ng mga online seller na araw-araw nag-aalok ng mga produktong damit, bag, at sapatos sa pamamagitan ng “FB Live” gayundin ang mga freelancer na kanyan-kanyang diskarte para kumita.

Kung tutuusin, walo sa bawat sampung manggagawang Pilipino ang nasa underground economy. Sa laki po ng kanilang bilang, mahihirapan po tayong mabuhay kung titigil sa kanilang mga aktibidad ang mga manggagawa sa impormal na sektor.

Kaugnay nito, isinusulong po natin ang Senate Bill No. 1746 o ang “Magna Carta for Workers in the Informal Economy” o ang MACWIE Bill na naglalaman ng mga karapatan ng mga informal worker.

Ilan po rito ang karapatan sa wastong pasahod, makapag-organisa, at access sa mga serbisyo tulad ng medical care, low-cost housing, libreng edukasyon at training.

Hindi po bago ang panukalang batas na ito dahil mula pa noong 2004, iba’t ibang mga Non-Government Organization, People’s Organization, kasama rin po ang ating mga frontline government agencies ang nananawagan para sa pagsasabatas ng MACWIE.

Bilang Chairman ng Senate Committee on Labor mula noong 2016, isa po ang MACWIE sa mga prayoridad nating panukala dahil batid po natin na napakatagal na itong hinihintay ng mga informal worker. Unang beses pong nangyari sa loob ng mahigit 14 na taon na umabot sa plenaryo ng Senado ang panukalang ito matapos natin itong i-sponsor noong Enero 2019.

Lubhang kailangan po ang batas bago ang pandemya at lalo pong nakita ang importansya ng MACWIE ngayong patuloy na nananalanta ang COVID-19 sa parehong mga negosyante at manggagawa.

Panahon na po para kilalanin ang karapatan ng mga informal worker, tulungan silang mag-transition sa “formal economy” kung saan makakatanggap rin sila ng proteksyon at mga karapatang tinatamasa ng mga manggagawa sa mga registered na mga enterprise.

Halimbawa, ang “formalization” ng mga nangangalakal ng basura ay magbubunsod ng pagkilala at pagpapahalaga sa kanilang ginagampanang trabaho sa pamamagitan ng pagbibigay ng proteksyon, pagbibigay ng mga personal protective gear tulad ng mga glove o face mask para sa kanilang kalusugan at higit sa lahat mabigyan ng karampatang suporta sa kanilang kabuhayan.

Tungkulin po ng gobyerno na bigyang garantiya ang mga batayang karapatan ng mga nasa informal sector, tulad rin ng mga manggagawa sa formal economy. Pananagutan din ng pamahalaan na pangalagaan ang kanilang dignidad lalo na po ang mga kababaihan at mga kabataang maagang nasabak sa pagbabanat ng buto.

Dahil hindi sila kinikilala ng batas, talamak ang ginagawang demolition, mga sidewalk clearing operation, at pagkumpiska ng kanilang mga paninda at mga kagamitan sa pagnenegosyo.

Kasama po sa panukala nating MACWIE ang pagtatatag ng Informal Economy Development Council (IEDC) na magsisilbing taga-ukit ng mga polisiya para sa mga informal worker. Ipatutupad po ang mga polisiyang ito sa tulong ng itatatag na Workers in Informal Employment Local Development Office (WIELDO) sa ating mga LGU.

Panahon na rin po para ang ating mga Local Development Council ay magtakda at magpatupad ng sistema para sa pagpaparehistro ng mga manggagawa sa informal economy.

Bilang inyong Empleyado sa Senado, inaaksyunan po natin ito ngayon para tapusin na ang mahabang panahon kung saan ang trabaho at kabuhayan ng mga kababayan nating informal worker ay hindi kinikilala ng ating mga batas lalo na po ng ating Labor Code. Suportahan po natin ang pagsasabatas ng MACWIE.

