Suportado natin matapang na mga pahayag ng Pangulo sa UNGA!

Maituturing na makasaysayan ang iniraos na General Debate sa 75th Session ng United Nations General Assembly (UNGA) nitong nakaraang linggo dahil bukod sa ito ang kauna-unahang ‘virtual’ na pag pupulong ng mga leader ng 193 bansang miyembro ng United Nations, sama-samang ding humaharap at lumalaban ang lahat sa pandemyang dulot ng Covid-19. Talagang matindi ang dagok na inabot ng buong mundo dahil sa health crisis na ito kaya naman nagkaka-isa ang mga bansa kung paano makagagawa ng mga paraan upang masolusyonan ang problema.

Para sa mga Pilipino, naging makabuluhan din ito dahil ito ang unang beses na lumahok si Presidente Duterte sa nasabing pagpupulong, at talaga namang inabangan ito dahil matapang na hinarap ng ating lider ang ilang isyung pilit ibinabato sa ating bansa na naka angkla sa mga paninira ng ilang ‘interest groups,’ ika nga ng pangulo.

Sa pinaka importanteng usapin, ang Covid19 pandemic, binigyan diin ni Presidente Duterte ang pakiki-isa ng ating bansa sa pagkalap ng ‘global resources’ kabilang na sa larangan ng mga taga pangalaga ng kalusugan kung saan ibinahagi ng ating proud na lider na ang ating health workers ay maituturing na isa sa pinakamahuhusay sa buong mundo.

Sa pagpupulong, naging panawagan ng lahat ang ‘global cooperation’ o ang pagtutulungan ng lahat ng bansa para wakasan ang Covid19, at ang pinaka importanteng aspeto nito ay ang bakuna o vaccine. Ipinanawagan ni Presidente Duterte, kagaya ng maraming lider, na ang lahat ng bansa, mayaman man o mahirap, ay dapat magkaroon ng access sa bakuna.

Tinalakay rin ng Pangulo ang ilan pang mahahalagang paksa na direktang may kinalaman sa ating bansa maliban sa kasalukuyang health crisis. Kabilang dito ang kapayapaan at seguridad, ang laban kontra terorismo, at ang justice and human rights, mga paksang nais nating bigyang pugay sa pitak na ito.

Sa kasalukuyan, may mga kumu-kwestyon sa paggalang sa karapatang pantao ng kasalukuyang administrasyon, gaya na lamang ng inilabas ng United Nations Human Rights Council na report nitong Hunyo kung saan ipinahayag ng konseho na ang laban kontra droga raw sa Pilipinas ay hindi sumusunod sa ‘due process’ ng batas. Sinasabi rin ng ilang grupo na ang hatol sa isang journalist at ang hindi pagka renew ng prankisa ng isang malaking stasyon ay pagtapak sa malayang pamamahayag.

Bilib at sang-ayon tayo sa naging matapang at makatotohanang sagot ni Presidente Duterte – na ang ‘human rights’ ay wine-‘weaponize’ ng iilang interesadong grupo upang siraan ang administrasyong mahal at pinagkakatiwalaan ng mas nakararaming Pilipino sa halos limang taon ng panunungkulan sa bayan. Nagbibigay ng mga maling impormasyon hindi lang sa mga Pilipino kundi sa ‘international community,’ para magmukhang masama ang gobyerno. Ginagamit ang isyu ng ‘human rights’ para pabagsakin ang gobyernong nagsisilbi para sa bawat Pilipino, pero sa hanay nila mismo ay patuloy na dumadaloy ang dugo.

Tama lamang ang sinabi ng Pangulo, susi talaga ang pakikipag ugnayan sa United Nations patungkol sa usaping ito, pero sa kondisyong dapat ay maging patas sila sa pakikipag ugnayan, sa pakikinig, at hindi makiki-alam sa pagpapatupad ng mga batas sa ating soberanyang bansa. Siniguro rin ng Pangulo ang seryosong pag-galang sa karapatang pantao lalo’t higit ang pag-protekta sa bawat Pilipino mula sa kriminalidad, iligal na droga at terorismo.

Tungkol naman sa terorismo, ikinalulugod natin at ipinagpapasalamat ang ginawang pagkilala ng Pangulo sa importansya ng pagsasabatas ng Anti-Terrorism Act of 2020 na siyang napapanahon at nagbibigay ng ngipin sa laban kontra terorismo ng Pilipinas upang ang mga pag atake tulad ng Marawi siege ay di na maulit pa.

Panghuli, ikinagagalak natin ang matapang na pahayag ng Pangulong Duterte patungkol sa 2016 Arbitral Award na kumikilala na ang ating exclusive economic zone (EEZ) kung saan matatagpuan ang Spratly Island at Scarborough Shoal ay talagang atin at hindi sa China. Pinasalamatan din ng pangulo ang dumaraming bilang ng mga bansang kumikilala sa nasabing Award.

Sa ating kapasidad bilang mambabatas, buong-buo ang ating suporta sa lahat ng hakbang na inilunsad at inilulunsad ng ating gobyerno kontra Covid-19 at ang ating patuloy na paglaban kontra kriminalidad, iligal na droga at terorismo.

Nais lamang nating bigyan diin, kaisa tayo ng Pangulong Duterte sa kanyang mga programa upang maiangat ang antas ng pamumuhay ng bawat Pilipino at ang pagsisiguro ng kaligtasan ng lahat sa ano mang oras. Patuloy tayong magsisikap upang maisakatuparan ang lahat ng ito, sa tulong at pakiki-isa ng ating mga kababayan at sa gabay ng Panginoon.