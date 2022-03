Suporta sa sining, kultura ng ‘Pinas palakasin – Loren

Nanawagan si senatorial candidate Loren Legarda para sa mas malakas na suporta ng gobyerno at ng mga Pilipino sa pagsulong ng sining at kultura ng bansa matapos ang pagdiriwang ng “Arts Month” nitong nagdaang Pebrero.

Sabi ni Legarda, dapat regular na ipakita ng gobyerno ang sining at kultura ng Pilipinas sa pamamagitan ng pagsasagawa ng art fairs, exhibitions at workshops na magpapayaman sa kamalayan at sigasig ng mga Filipino.

Pinasalamatan naman ni Legarda ang National Commission for Culture and the Arts (NCCA), gayundin ang iba pang ahensiya ng gobyerno, private at civil society organzations sa pag-organisa ng kaganapan at aktibidad na nagpapakita ng “artistic brilliance” ng mga Pinoy.

“I hope that we continue this even after the monthly celebration to provide space for our Filipino artists to showcase their skills and nurture future talents,” sabi ni Legarda.

Bilang kampeon sa pagsulong sining at kultura ng Pilipinas, sinuportahan ni Legarda ang ilang mga programa, proyekto at event na naglalayong ipakita ang pagiging “creativity” ng mga Pinoy.

Ilan dito ang National Arts and Crafts Fair na inor¬ganisa ng Department of Trade and Industry (DTI), Manila FAME na ginawa Center for Trade Expositions and Missions (CITEM), at Philippine Harvest ng Department of Tourism (DOT).

Hinimok din ni Legarda ang mga Pilipino na isulong ang sining at kultura para magkaroon ng “sense of identity and nationalism” ang bawat isa. (Dindo Matining)