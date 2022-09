Suporta sa mga kagawad ng media

Kamakailan lamang ay ipinagdiwang ang kauna-unahang Pambansang Araw ng Malayang Pamamamahayag sa bansa kaya saktong-sakto para sa mga mamahayag itong ating magandang balita.

Isinusulong po ng inyong lingkod sa Kongreso na mabigyan ng mga karampatang benepisyo ang mga manggagawa sa media industry. Kasama ko po ang tatlong mambabatas na sina CamSur Reps. Miguel Luis Villafuerte at Tsuyoshi Anthony Horibata, at Bicol Saro Rep. Nicolas Enciso VII sa pagsusulong ng House Bill (HB) 304 o ang “Media Workers’ Welfare Act.”

Ang “Media Workers Welfare Act” ay naglalayong isulong ang karapatan ng media workers “to self-organization and additional economic benefits due them in their profession; and to create a safe, protected atmosphere conducive to their productive, free and fruitful work.”

Ang mga kagawad po ng media ay laging nahaharap sa panganib sa pagtupad ng kanilang tungkulin para lamang matiyak na mabibigyan nila tayo ng wastong impormasyon. May mga pagkakataong dahil sa pagsisikap nilang mailantad ang katotohanan ay nagiging dahilan ito ng pagbubuwis ng kanilang buhay lalo na kung may makabangga silang masasamang tao o grupo.

Nakakalungkot na sa kabila ng mga matinding pinagdaraanan ng media workers ay sila pa ang napapabayaan natin. Hindi po “lucrative” ang magtrabaho sa media, karamihan po sa kanila ay maliliit lamang ang suweldo maliban na lamang kung kabilang sila sa mga sikat na media personalities na kayang mag-demand ng malaking paycheck.

Kaya itong HB 304 na aming isinusulong sa Kongreso ay naglalayong itaguyod ang labor rights ng mga kagawad ng media, mabigyan sila ng security of tenure, hazard pay, night shift differential pay at overtime pay. Kung maisasabatas, ang HB 304 ang magiging daan para mabigyan ng comprehensive benefits package ang mga taga-media na maipapantay naman sa mga benepisyong tinatamasa ng nagtatrabaho sa gobyerno at pribadong sektor.

Hindi po ito ang unang pagkakataon na ipinaglaban ko sa Kongreso ang karapatan ng mga manggagawa sa media pero hindi nga ako nagtagumpay. Sa pagkakataong ito, kasama ang mga kapwa ko Bicolanong mambabatas ay umaasa akong magiging isang ganap na batas ang HB 304.

Sa ilalim ng panukalang ito, ang media workers kasama na ang nasa entry-level positions ay makakatanggap ng minimum monthly compensation na dedesisyunan ng National Wages and Productivity Commission (NWPC) o Regional Tripartite Wages and Productivity Boards (RTWPBs).

Amin ding ipinapanukala ang pagkakaroon ng News Media Tripartite Council (NMTC). Sa HB 304, bibigyang mandato ang Department of Labor and Employment (DOLE) na magtatag ng NMTC. Ang konsehong ito ang magsisilbing tulay sa iba-ibang stakeholders. Sila ang magsisilbing platform para sa media workers at entities sa pagbuo ng mga policy decisions na gagabay sa industriya sa kabuuan. Ang konsehong ito ay may karapatang baguhin o dagdagan ang hazard pay na ipagkakaloob sa media workers.

Kasama sa target ng HB 304 na bigyan ng P500 per day na hazard pay ang mga kagawad ng media na ipinapadala sa mga mapanganib na lugar kasama na rito ang mga lugar na may labanan, may panganib sa kalusugan, contagion, radiation, pagsabog ng bulkan, distressed o isolated stations at disease-infested areas. Siyempre po ang mga kagawad ng media na tumatanggap na ng kaparehong benepisyo o higit pa ay hindi na bibigyan pa nito.

At kung may mga pagkakataong kakailanganin depende sa magiging assignment at sitwasyon, dapat bigyan ng media employers ang kanilang mga empleyado ng basic safety gear and equipment tulad ng bulletproof vests, helmets, first-aid kits, fire-protection jackets, medical-grade protective equipment, face masks, safety shoes at life vests.

Marami pa pong benepisyong ibibigay ang HB 304 sa mga kagawad ng media na alam naming matagal nang napapanahon at matagal nang hindi nabigyang pansin. Bawat kagawad ng media na maoospital, masasawi o kaya ay magkakaroon ng disability “in the line of duty” ay bibigyan ng karampatang pinansyal na benepisyo.

Isa po sa mahalagang layunin nitong isinusulong naming panukala ay matiyak na magagawa ng mga media worker ang kanilang tungkulin nang malaya at walang balakid para walang anumang agam-agam.

*****

Nais po nating batiin ang mga bagong opisyal ng National Press Club (NPC) na kamakailan lamang ay nanumpa kay Pangulong Marcos.

Kabilang po sa mga bagong opisyal ng NPC na magiging tagapagtaguyod ng pamamahayag sina President Lydia Bueno, Vice President Tina Maralit, Secretary Paul Gutierrez, Treasurer Mina Navarro, Auditor Boying Abasola, at Board Directors Alvin Murcia, Jean Fernando, Aya Yupangco, Nats Taboy, Madz Dominguez, Jun Mendoza, Jeane Lacorte, Benedict Abaygar, Joe Torres at Bobby Ricohermoso.

Mabuhay po kayo! Kaisa nyo kami sa pagsusulong ng isang malayang pamamamahayag kung saan walang takot na mananaig ang katotohanan.