Suporta sa coal pinababawi sa BPI

Nananawagan ang isang advocacy group sa pamunuan ng Bank of the Philippine Islands (BPI) na palakasin pa ang kanilang ambag para sa Sustainable Development Goals (SDG) at pagtugon sa climate emergency sa pamamagitan ng paglikha ng mga polisiya na kalaunan ay magpi-phase out sa kanilang pamumuhunan sa dirty energy katulad ng coal.

Inihayag ng grupong Withdraw from Coal (WFC) ang kanilang panawagan kasunod ng pagtatapos ng BPI Annual Stockholders Meeting kung saan nag-ulat si BPI president Cezar Consing hinggil sa mga naging tagumpay ng kanilang bangko sa apat na SDG nito, kabilang na ang pagsusulong ng clean energy.

“We are glad that BPI is making conscious effort to increase investments and financial services to the renewable energy sector, but we hope that the bank realizes that unless it also puts a stop to its contributions to the proliferation of dirty energy from coal, the suffering of both our people and our Common Home only worsens,” ayon kay Bishop Gerardo Alminaza ng Diocese of San Carlos.

Sa kanyang pag-uulat, sinabi ni Consing na sa nakalipas na pitong taon ay nakita ng BPI ang highest growth ng institusyon at kabilang dito ang power generation loan portfolio na 44%. Inihayag din ni Consing na kasama ang pagsusulong ng clean energy accounts sa 17% ng SDG-related loans nito.

Ipinahayag naman ni Bishop Alminaza na sa ngayon aniya, isa ang BPI sa pinakamalaking loan financier ng coal na 24.9% ng mga pautang na ibinibigay nito sa mga coal developer sa Pilipinas mula 2017 hanggang 2019.

“Unless it drastically reduces this in the timeframe required by today’s climate emergency, investments in renewable energy are but a band-aid solution to the wounds their coal financing has caused. And it does a terrible job in being so,” sabi ni Alminaza.

Bago ang ginanap na Annual Stakeholders Meeting, maraming stakeholder ng bangko kabilang na dito ang Simbahan, mga CSO depositor at BPI union workers ang nagpahayag ng kanilang apela sa BPI para maging totoo sa kanilang `green commitments’ at pangunahan ang financial sector sa transisyon tungo sa low-carbon energy at sustainable practices.

“We hope BPI listens to the advice of the groups who believe it can meaningfully change the way we power our country, and not settle on simply adding green projects in its investment portfolio. Continued coal funding means disaster for our people and the planet; BPI must realize this and withdraw from coal now,” ayon pa kay Bishop Alminaza.