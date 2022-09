Suporta sa agrikultura tugon vs kahirapan

Magandang araw muli mga kababayan kong Bicolano! Batay sa ulat ng Philippine Statistics Authority (PSA), bahagyang bumaba ang inflation rate sa 6.3 percent noong Agosto kumpara sa 6.4 percent noong nakaraang buwan.

Para sa kaalaman ng ating mga kababayan, ang inflation rate ay ang bilis ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo sa bansa. Maraming dahilan kaya tumataas ang inflation ngunit maaari itong kontrolin ng Ehekutibo at Lehislatura.

Isa sa pangunahing hakbang ng Administrasyong Marcos ay ang pagtataas sa budget ng Department of Agriculture (DA) sa taong 2023. Nakita ng inyong lingkod ang magandang layunin ng DA na pinamumunuan din ni Pangulong Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr. kaya’t agad inaprubahan ng House committee on appropriations ang mas mataas na budget ng kagarawan.

Mula sa P117.29 bilyon ngayong taon, inaprobahan ng ating komite ang P163.75 bilyong budget ng DA para sa 2023. Katumbas ito ng 39.62 porsyentong umento.

Ang hakbang na ito ng komiteng pinamumunuan ng inyong lingkod ay bilang suporta sa inisyatiba ni Pangulong Marcos na pagbutihin ang produksyon ng pagkain sa bansa. Inaasahan kasing magreresulta ito sa pagbaba ng presyo ng bilihin na pakikinabangan ng maraming Pilipino lalo na ngayong namamayani pa rin ang pandemya.

Kung inyong matatandaan sa unang State of the Nation Address (SONA) noong Hulyo, sinabi ni Pangulong Marcos na maraming kinakaharap na hamon ang sektor ng agrikultura. Nitong nakaraang Lunes, muli siyang nagpatawag ng Cabinet meeting upang talakayin ang mga istratehiya upang masiguro ang sapat na pagkain sa gitna ng mga balakid na pumipigil upang makamit ito.

Sa mga nakaraang linggo, naranasan ng maraming Pinoy ang pagtaas ng presyo ng asukal, asin, sibuyas at maging bawang dahil sa supply chain issues. Dagdag pa riyan ang hindi natatapos na sigalot sa Ukraine kaya’t nananatiling mataas ang presyo ng petrolyo at trigo na siyang nakaapekto rin sa presyo ng ibang produkto at maging serbisyo.

Naniniwala ang inyong lingkod na kung may mataas na budget ang Kagawaran ng Agrikultra, malalampasan ng ating bansa ang mga hamong kinakaharap nito.

Upang masimulan ang bagong kabanata sa socio-economic transformation, dapat ay maging prayoridad ang sektor ng agrikultura. Sa pamamagitan ng sama-samang pagsisikap ay malilikha rito ang mas maraming trabaho, pagbawas sa kahirapan, at pagpapabuti sa buhay ng bawat Pilipino, lalo na ang mga magsasaka’t mangingisda.

Bago pa man ako naging chairman ng Committee on Appropriations, matagal nang tumutulong ang inyong lingkod at ang Ako Bicol Party-list sa mga kababayan nating magsasaka at mangingisda. Namimigay ang AKB ng mga gamit sa pagsasaka at binhi. Marami na rin tayong napamahaging motor boats at lambat sa mga mangingisda sa Bicol Region.

Noong nakaraang buwan, nakibahagi rin ang Ako Bicol Party-list sa isinagawang Tree Planting Activity sa Barangay 1, Poblacion, Malilipot, Albay. Dinaluhan ang aktibidad ng Malilipot MPS, PNP Maritime Tabaco, TESDA Malilipot, Ako Bicol – TESDA scholars, mga residente at volunteer ng barangay at ilang pribadong ahensya.

Itinanim nila ang mga binhi ng guyabano sa ilang bahagi ng Busay Falls. Layunin ng programang maibahagi ang kahalagahan ng pagtatanim ng puno at ang ambag nito sa bawat Pilipino.

Lagi nating pangalagaan ang likas-yamang kaloob ng Maykapal. Hanggang sa muli, mga kababayan kong Bicolano!