Suporta mula sa iba’t ibang sulok ng mundo

USAPANG BARrykada

Atty. Barry Gutierrez

Naging laman ng mga pahayagan nitong nakaraang linggo ang pag-alis patungong United States (US) at Canada ni VP Leni Robredo para sa ilang mga speaking engagements. Kasabay nito, may mga pakikipagpulong din si VP Leni sa iba’t ibang organisasyong malaki na ang naitulong at maitutulong pa sa mga mahihirap nating kababayan. Sa kabila nito, mayroon pa ring mangilan-ngilang komento sa social media kung saan halatang hindi naiintindihang mabuti ang kahalagahan ng ganitong mga pagbisita. Para saan nga ba ito?

Halos imposible kasi para sa isang tanggapang tulad ng Office of the Vice President (OVP) ang makapagpatakbo ng programang makakatulong sa mga kababayan nating lugmok sa kahirapan dahil wala itong karampatang badyet. Ngunit, sa loob ng tatlong taon simula nang maupo si VP Leni bilang bise presidente, mayroon nang 211 na komunidad na nabigyan ng pagkaka­taon sa mas magandang kinabukasan. Ito ay sa pamamagitan ng prog­ramang Angat Buhay, at ito rin ang puno’t dulo kung bakit puspusan ang pag-iikot ni VP Leni—sa buong Pilipinas man o sa ibang bansa—para makapagpasalamat sa mga ayuda at para mas marami pang mga kababayan natin ang matulungan.

Isa ang ANCOP Foundation USA sa mga dahilan ng pagbisita ni VP Leni sa US. Ang orga­nisasyong ito ay binubuo ng mga kababayan na­ting mula sa Couples for Christ na nakabase sa US. Malayo man sila sa Pilipinas, nananatiling buo ang puso nila sa pagtulong sa ating mga kababayan.

Simula 2017, tuloy-tuloy ang tulong na dala ng ANCOP at isa ito sa mga masugid na katulong ng Angat Buhay sa iba’t ibang proyekto. Sa mga pangunahing adbokasiya ng programa, malaki ang kontribus­yon ng ANCOP sa kalusugan at sa pagresponde sa mga sakuna.

Mga gamot na aabot sa P350,000 ang kabuuang halaga ang unang ayuda na ga­ling sa ANCOP para sa kalusugan. Ang mga ito ay nakatulong sa mga kababayan natin sa Our Lady of Lourdes Infirmary sa Camarines Sur, at naibahagi pa sa mga medical mission ng Metro Laylayan program ng OVP. Kasama rin ang ANCOP sa medical mission na isinagawa para sa mga kababayan natin sa Marawi matapos sumiklab ang Marawi Siege. Namigay rin sila ng mga nebulizers at hipseat carriers sa mga cerebral palsy patients, iba’t ibang kagamitang pang-medikal para sa grupong Malaya Lolas of Candaba, at mga gamot at X-ray machines para sa mga pasyenteng may sakit sa pag-iisip sa San Remigio, Cebu.

Isa rin ang ANCOP sa mga kasama ng OVP na mabilis na rumes­ponde sa mga panahon ng sakuna. Rubber boats ang tugon nila sa problema ng pagtaas ng tubig sa Marikina, at gamot at pagkain naman para sa mga bakwit ng Sarimanok Tent City, pati na sa Marawi City.

Ito ay halibawa lang ng napakalaking tulong na naibibigay ng ating mga kababayang nasa labas ng bansa. Sa pamamagitan ng patuloy na pakikipag-ugnayan sa kanila, nabibigyang-solusyon natin ang mga problemang halos hindi natin masimulang malutas dahil wala tayong katulong.

Sa loob ng tatlong taon at 211 na komunidad na ating natulungan, nakalikom tayo ng P351 million—sa pamamagitan ng pagkamapagkaloob nating mga kababayan, unti-unti nating nabibigyan ng pagbabago ang buhay ng mga pinakamahihirap. Sa kabila nito, napakarami pa rin sa ating mga kababayan ang nangangailangan. Higit sa lahat, napakarami pang nais ding makatulong—at ito ang mahalagang dahilan ng pagbabiyahe ng ating Bise Presidente—ang maging tulay para maabot ng tulong ang kailangang matulu­ngan dahil sa totoo lang, walang organisasyon o ahensya ng gobyerno ang kayang sugpuin ang kahirapan nang nag-iisa.