Suplay sa hotdog, iba pang de lata ng San Miguel Corp. sapat

Walang shortage ng hotdog ang San Miguel Corporation na gumagawa ng Purefoods hotdog.

Sa isang pahayag, sinabi ng SMC na mananatiling may suplay ng mga hotdog, luncheon meat at mga delata ng Purefoods sa mga grocery at supermarkets sa kabila ng pangamba ng ilang grupong nagbabala na magkakaroon ng shortage dahil sa pagmahal ng presyo ng karne at diumano’y paghihigpit sa pag-aangkat ng karne.

Sabi ni SMC president Ramon S. Ang, nagsumikap ang San Miguel para masiguro ang suplay nito ng mga raw material kaya’t pinalawak nito ang pinagkukuhanan ng karne at raw materials at ginawa din nitong flexible ang producksyon.

Ang San Miguel Foods ay nag-aangkat ng halos 100,000 toneladang karne taon-taon at apektado ito ng nagkakaipit na suplay sa world market dala ng COVID19 at African Swine Fever.

Naniniwala ang SMC na mabilis itong nai-adjust ang production ng San Miguel Foods dahil sa pagbabantay at pagsusuri nito sa nangyayari sa merkado kaya’t kompiyansa itong tuloy tuloy ang suplay ng Purefoods sa merkado.

“When you have enough meat and packaging materials, along with ample manufacturing capacity, you can ensure continuous supply,” sabi ni ang. “As we have done throughout the period of this pandemic, we can continue to provide for the needs of our consumers despite the present challenges,”ayon pa sa SMC.

Dagdag ni Ang, mahalaga sa SMC ang food security at ang consumers ang pangunahing inaalala nila kaya nila sinisiguro na parating may Purefoods tender juicy hotdog, luncheon meat, chicken nuggets, bacon at corned beef na mabibili sila. (Eileen Mencias)