Suplay sa gobyerno ipa-diario kahit paper clip

Inatasan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang mga ahensiya ng gobyerno na i-publish sa mga pahayagan ang lahat ng mga gagawing procurement ng gobyerno.

Sa kanyang mensahe sa bayan, sinabi ng Pangulo na sa ganitong paraan ay makakatiyak ang publiko na walang masayang na kahit sentimo sa pondo ng gobyerno.

Partikular na tinukoy ng Pangulo ang PhilHealth na nasa gitna ngayon ng kontrobersiya dahil sa umano’y anomalya sa pondo.

Sinabi ng Pangulo na kahit bibilhing paperclip ay kailangang i-publish, pati na ang supplier nito.

“Lalo na itong PhilHealth, maski paperclip i-publish ninyo at sino yung bidder na magsu-supply ng paperclip, maski isa,” anang Pangulo.

Lahat aniya ng mga ahensiya ng gobyerno ay dapat na sumunod, at isapubliko ang mga bidder pati na address.

“Iyong Philhealth, DSWD,Agriculture,DND, I would require them to publish in the newspaper, sa tatlong newspapers of general circulation ang mga bibilhin at pagkatapos sa notice sino yung bidders, yung pangalan nila. I want then kung saan sila nakatira,” dagdag ng Pangulo. (Aileen Taliping)