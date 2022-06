Suplay ng manok sa mga palengke kinapos

Ilang palengke ang walang tindang manok dahil umano sa mahal na gastusin.

Ayon sa ulat ng 24 Oras, Ilang tindahan sa Bangued, Abra public market ang hindi nakapagtinda ng manok habang ang iba naman ay sarado.

Sa Balanga City, Bataan public market kulang din ang suplay ng manok.

Habang sa Baguio City naman ay tumaas ng P30 hanggang P40 ang presyo ng naturang karne.

Tumaas naman sa P190 hanggang P200 ang presyo ng manok kada kilo sa Pasig City Mega Market, mula sa dating P170 hanggang P180.

Gayunman, itinanggi ng Bureau of Animal Industry (BAI) na may kakulangan sa supply ng manok.

“There is no shortage. Our supply outlook for chicken is that we have a surplus in our inventory. We are dependent on imported feed ingredients, and the cost of fuel is high. That would also reflect on the utilities on the farm, etc.,” pahayag ni BAI Director Reildrin Morales.