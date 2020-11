Suplay ng bigas, manok sapat

Walang dapat ikabahala pagdating sa supply ng bigas at manok sa bansa sa kabila ng nagdaang dalawang bagyo, ayon kay Department of Agriculture Secretary William Dar.

Sa panayam kay Dar sa Abante Radyo Tabloidista nitong Sabado, sinabi niyang ang mga palay na nasira ng nagdaang mga bagyo ay katumbas ng apat na araw na konsumo ng Pilipinas.

Sa kabila noon, mataas naman aniya ang imbentaryo ng bigas na nasa 90 hanggang 99 araw kaya mayroon pa rin daw sobra-sobra ang Pilipinas.

“Yung palay na destroy during these last two typhoons ay equivalent for four days consumption ng Pilipinas, apat na araw. Pero ang imbentaryo natin ngayon mataas nasa 90 to 99 days, mayroon pa rin tayong sobra-sobra na rice inventory sa bansa so walang [dapat] ipangamba ang mamamayan na magkulang ng bigas. Marami po tayong bigas,” pahayag ni Dar.

Dagdag niya, malaki rin ang imbentaryo ng bansa sa karneng manok.

Paliwanag niya, dahil iyon sa pagbagsak ng poultry industry dulot ng mga lockdown kung saan nagsara ang mga restaurant at iba pang food establishment. (IS)