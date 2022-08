Suplay ng asin `di magkukulang – DTI

Nilinaw kahapon ng Department of Trade and Industry (DTI) na walang shortage o kakulangan sa suplay ng asin sa bansa sa harap na rin ng pagtaas ng presyo nito sa mga pamilihan.

“On the issue of supply, we have sufficient supply kasi we have three or four large companies na gumagawa ng asin tapos meron pa tayong mga imported sa market so hindi tayo makukulangan ng supply,” sabi ni DTI Undersecretary Ruth Castelo sa Laging Handa public briefing.

Kaya lamang aniya tumaas ang presyo ng asin ay dahil matagal ng hindi nakakapagtaas ng presyo ang mga manufacturer at pinayagan ng DTI ang mga ito. Halos apat hanggang anim na taon na aniyang humihiling ng taas-presyo ang mga gumagawa ng asin at ngayon lamang ito pinayagan ng DTI.

“Doon sa latest bulletin natin noong August 12, 2022 suggested retail price bulletin, meron talaga tayong in-allow na pagtaas ng presyo ng asin,” ayon kay Castelo.

Batay sa bagong SRP bulletin ng DTI nagtaas ng P0.75 sentimo hanggang P3.85 ang presyo ng rock salt at iodized salt. (Aileen Taliping/Betchai Julian)