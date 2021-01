Superstar Nora Aunor gaganap na kontrabida

Siguradong magiging kaabang-abang sa mga fan ng tinaguriang ‘Superstar’ ng Philippine cinema na si Nora Aunor ang kauna-unahan niyang pagkakataon, sa 50 taon ng kanyang career, na pagganap bilang kontrabida.

Si Nora Aunor kasi ang bida sa movie ni Adolf Alix Jr. na ‘Kontrabida’, bilang aktres na si Anita.

“Sabi niya first time niyang makakagawa ng all-out kontrabida role, dahil ‘yung mga dati puro gray roles na character. Excited siya dito and I am glad she is taking the risk,” ani Alix sa isang panayam.

Ang movie ay tribute rin sa namayapang veteran actress na si Anita Linda.

Kasama sa cast ng nasabing pelikula ang iba pang batikang aktor sa bansa tulad nina Rosanna Roces at Bembol Roco. (Issa Santiago)