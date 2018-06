Supermarket sa Pampanga nabulabog dahil kay Kyline

Muntik ipatigil ng admin ng isang supermarket sa Apalit sa Pampanga ang show ni Kyline Alcantara dahil sa sobrang daming tao na sumugod doon na hindi na ma-control.

Talagang na-bother ang mga empleyado dahil baka kung ano ang nangyari lalo na sa kanilang mga gamit dahil mahirap talagang ilagay sa ayos ang lahat.

Imagine, pati ba naman ang stage na dapat sana ay pagkakantahan niya pero inokupa na rin ng mga tao.

Pero dahil kailangang i-push through ang event, the show must go on for Kyline sa naturang lugar sa Apalit.

So ang ginawa ng management ay pinakanta na lamang ang La Nueva Kontrabida sa hagdanan. All-out support talaga ang sunflowers ng Kapuso actress kaya bigay-todo rin ang kanyang performance.

Hindi naman nabigo ang management sa inaasahan nila na magiging isang malaking tagumpay ang matagal na nilang wish na makapag-perform siya sa kanilang establishment.

Bongga!