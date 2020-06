Super Tekla problema sa pera

Blind item ang mga unang naglabasan na actor raw na nabuntis ang girlfriend at ngayo’y namomroblema dahil sa finances niya. Marami naman din ang nakahula na ang komedyanteng si Super Tekla ito o si Romeo Librada sa tunay na buhay.

Umamin naman si Super Tekla sa sitwasyon niya ngayon at sabi nga niya, hindi na siya mahihiyang manghingi ng tulong dahil sa delikadong kalagayan ng baby niya.

Sa interview sa kaniya, inamin niyang magkahalong kaba at takot ang nararamdaman niya at masakit bilang isang Tatay nang malaman niyang ang bagong silang na sanggol na lalaki ay may anorectal malformation o walang butas ang puwet.

At sa latest update ni Super Tekla, na-colostomy na ang anak at kasalukuyang nasa intensive care unit. Sinabi nga niyang kung may mga tutulong sa kanya, sobrang blessing at sobrang pasasalamatan daw niya.

Sa mga hindi nakakaalam, ikalawang anak na ito ni Super Tekla dahil may teenager na siyang anak na babae sa una o talagang asawa niya. (Rose Garcia)