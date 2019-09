Super Tekla patok sa panlasa ng mga millennial, OFW

Comedy King in the making?

Ni Dondon Sermino

Nabulabog, sumakit ang tiyan sa katatawa, namanhid ang mga palad sa kakapalakpak, at tila nagkaron ng rayuma sa sobrang pagtalon.

Ganiyan ang halo-halong reaksiyon ng mga taga-Abante, nang bisitahin ni Super Tekla ang opisina/studio para sa guesting niya sa “Abantelliling” show namin ni Rey Pumaloy.

Pagdating pa lang ni Tekla, naaliw na sila sa kakaibang itsura nito, na parang kasoy nga, na may pumpon ng buhok sa kanyang bumbunan (kalbo si Tekla ngayon).

Naikuwento ni Tekla na ginusto na niyang iwan ang Maynila noon. Ang pagsali niya sa show ni Willie Revillame ay dahil gusto lang niyang magkaroon ng pera (mula sa talent fee) na gagamiting pamasahe pauwi sa Mindanao (kung saan nandu’n ang kanyang pamilya).

“Ayoko na talaga sa Maynila. Kasi feeling ko hindi talaga ‘yon ang kapalaran ko. So nu’ng sumali ako sa show ni Kuya Wil, wala akong inisip kundi ‘yung ibibigay lang na matalo man ako, may consolation price ako.

“Gagamitin ko ngang pamasahe pauwi ng Mindanao. Pero, nag-iba nga ang kapalaran ko. More than that pala ang ibibigay sa akin. Inilihis ni God ang kapalaran ko. Kaya salamat Lord,” kuwento ni Tekla.

Puwede na ngang sabihin na si Tekla ang bagong hari ng komedya, para sa mga milenyo? At paborito ng mga OFW, dahil kahit saang bansa siya magpunta, pinagkakaguluhan, kinatutuwaan talaga siya.

Dumaan sa matinding pagsubok:

Inapi, ininsulto ng mga kasamahan

Dumaan nga sa maraming pagsubok si Tekla, at marami rin ang nang-api sa kanya nu’ng bago-bago pa lang siya sa sing-along bar, o showbiz.

“Normal naman ‘yon. Hindi naman puwede na pagpasok mo na instant agad, okey ka agad. Magdusa ka. Kailangan dumaan ka muna sa mga struggle.

“Naranasan ko noon na paiikutin ka sa stage, initiation ‘yon, eh. Tapos ihahampas ka sa pader. At dapat poise ka pa rin. Umiiyak talaga ako, na ayaw ko na talagang mag-set.

“Pero, nilabanan ko rin. Importante makinig ka sa kanila, at handa kang matuto.

“Natuto na akong lumaban, at doon na ako pinakawalan. Siguro, may mga iba na ang tingin sa akin ay threat. Pero hindi naman. Pinakisamahan ko silang lahat. Kung hindi dahil sa kanila, hindi rin naman ako matuto. ‘Yung knowledge ko ngayon, ambag din ito ng mga nauna na sa akin.

“Pero wala na sa akin ‘yon ngayon. Hindi naman ako nagtatanim ng sama ng loob. Kapag nagtanim ka kasi ng sama ng loob, hindi ka pagpapalain. Pagpipikuhin ka. Hahahaha!”

Malaki ang utang na loob kay Willie

Matagal na ngang hindi nakikita ni Super Tekla si Willie. At alam naman ng lahat na medyo nagkatampuhan sila.

“I’m looking forward na makabalik, o makapag-guest man lang sa show ni Kuya Wil. Marami ang nagtatanong sa akin, ‘uy kelan ka babalik sa show ni Kuya Wil?’

“Tiyempo lang talaga. Ang ‘Wowowin’ ay malaking parte sa aking career. Kung walang ‘Wowowin’, walang Tekla ngayon.

“Hintay lang ako ng timing. Hindi pa kami nagtatagpo.

“Pero, nag-text ako sa kanya, sabi ko, ‘Kuya thank you so much for everything, alam ko malaki ang tulong mo sa akin. Tapos sabi ko ‘pag, mag-ingat ka, ‘yung health mo alagaan mo, kasi marami pang umaasa ng mega-jackpot sa iyo.

“Nag-reply siya agad! Who you? Hahahahaha!

“Nag-reply rin ako. Sorry, wrong send! Hahahaha! Joke lang!” patawa ni Tekla.

‘Babae ang gusto ko, ayoko sa lalaki’

Masarap ngang kausap si Tekla, na puro kalokohan ang hirit. Heto nga ang ilang hirit na biruan na mapapanood sa “Abantelliling”.

Naikuwento nga niya na may inspirasyon siya ngayon, na siyempre ay isang babae. Pero, hindi pa raw niya puwedeng ipakilala sa publiko.

“Bawal pa, ungguyin kasi siya. Mailap pa siya sa mga tao. Baka mawala. Hahahaha!”

Pero, may sex life ka ba?

“I have! Plenty!”

Sa tao ba ito?

“Minsan! Hahahahaha!”

May mga na-invest ka na ba?

“Meron na, mga lupa! Actually, dala ko nga ngayon, na sa dulo ng mga kuko ko! Hahahaha!”

May bahay ka na ba?

“Meron na rin. Four floors siya! Pero, walang first at second floor. Hahahaha! Katabi siya ng flyover. Hahahaha!”

Siyanga pala, mabenta rin siya sa mga babae. Sa Facebook nga raw ay marami ang nanliligaw sa kanya.

“Kung pagpapatulan ko silang lahat, malamang kulang ang ari ko. Hahahaha!”

Pero kahit alam ng lahat na bading si Tekla, iginiit niya na wala siyang naging dyowang lalaki.

“Wala talaga. Babae talaga ang hanap ko. ‘Pag lalaki kasi, parang nakipagrelasyon ka sa ATM, na ‘pag walang maintaining balance, offline kaagad. Hahahahaha!

“May mga lalaki na nagpaparamdam sa akin sa Facebook, ini-ignore ko lang sila. Para talaga ako sa babae!” sambit pa ni Tekla.

Jackpot sa halikan kina Kim, Derrick

Bidang-bida nga si Super Tekla, at sa una niyang pelikula, tila pinahirapan agad siya, at sinubukan ang husay niya bilang komedyante.

“Isa kasi akong conjoined twin, magkadikit ang likod namin. So, nag-decide kaming maghiwalay. And then ‘yung… ay panoorin niyo na lang, maganda kasi ang kuwento ng ‘Kiko En Lala’.

“Si Kiko kasi ay lalaking simple na gwapong-gwapo sa sarili niya, si Lala ay tipikal na gay na mataas ang pangarap sa buhay, at hinahangad niya na mahalin din siya na katulad ng ibang mga babae.

“Si Kiko ang love interest niya ay dyosa, si Kim Domingo. Maganda, makinis.

“Si Lala naman, sa beki side, si Derrick Monasterio. Ang guwapo at macho rin,” kuwento ni Tekla.

Kanino siya mas nag-enjoy?

“Both! Hahahaha!

“May kissing scene ako with Kim at Derrick. Napilitan lang ako! Hahahaha!”

Sabi ni Kim ay hindi siya nandiri si halikan nila.

“Yeah, hindi siya nandiri. Ano lang, yucky lang. Hahahaha!”

“Pero ang hirap ng karakter ko sa movie, kasi dapat iba talaga sila. Nahirapan ako kay Kiko, kasi lalaki siya, eh kay Lala, nagagawa ko naman sa mga comedy bar.

“Mas sanay ako na bading ang role. Pero, kapag lalaki ang role, nahihirapan ako.”

Pero, ‘di ba, tunay kang lalaki?

“Oo naman, hobby ko lang itong (pangbabakla).”

Lalaki na naka-leggings?

“Pang-basketball ko ito. Hahahaha!

“Pero, lalaki talaga ako. Walang bakla dito (sa set ng ‘Abantelliling’). Mamatay na ang bakla! Teka, nahihilo ako, ha! Hahahaha!”

Anyway, inabot nga raw nang tatlong buwan ang shooting nila ng “Kiko En Lala”, dahil masyado itong binusisi ni Direk Adolf Alix, Jr.

Prodyus ito ng Backyard Films. At showing na ito sa September 25.