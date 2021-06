Super Swerte mapapalaban

MULING makikilatis ang tikas ni Super Swerte paglarga ng Philracom Chairman’s Cup ngayong araw sa Metro Manila Turf Club sa Malvar, Batangas.

Mapapalaban si Super Swerte sa mahigpit na karibal na si reigning Presidential Gold Cup champion Pangalusian Island dahil may kahabaan ang karera.

Kaya naman ayon kay Wilbert Tan, may-ari ng Pangalusian Island na malaki ang tsansa ng kanyang kabayo na manalo.

“Medyo humaba ang distansiya kaya mukhang mas maganda ang chances namin dito. Of course, walang duda na si Super Swerte ang magiging main rival ng lahat ng kasali kahit na hindi pa siya tumatakbo sa Metro Turf,’’ hayag ni Tan.

Sinabi pa ni Tan na nakahanda ang kanilang pambato sa mga gameplan ng kanilang makakalaban sa event na may distansiyang 1,800 metro.

“Pangalusian Island is always ready for the challenge as proven in the last Commissioner’s Cup. The only things different will be the pace of the race and the distance,’’ ani Tan.

May guaranteed prize na P2M na ikakalat sa unang anim na kabayong tatawid sa meta, ang ibang kalahok ay sina two-time Sampaguita Stakes winner Princess Eowyn, Heneral Kalentong, ang nagwalis ng tatlong leg ng Triple Crown series noong 2020, si 2019 second leg TC winner Boss Emong, Big Lagoon, Shanghai Grey, Sky Shot, Son Also Rises, Greatwall, Eugene Onegin, Blackburn at Toy For The Big Boy.

Hahamigin ng owner ng mananalong kabayo ang P1.2M sa karerang suportado ng Philippine racing Commission. (Elech Dawa)