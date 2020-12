Super Sonic preparado

Nakatakdang ipagtanggol ni Super Sonic ang kanyang korona pagsalang nito sa 2020 Philracom Presidential Gold Cup ngayong araw sa San Lazaro Leisure Park sa Carmona, Cavite.

Tiyak na mapapalaban nang todo ang defending champion na pag-aari ni Leonardo Javier dahil makakatapat niya ang 13 tigasing kabayo tulad nina Super Suwerte at nakagawa ng kasaysayan ngayong taon na Heneral Kalentong.

Matatanggap ng winning stable ang P1.8M champion’s purse.

“Iyan talaga ang hinihintay ng mga karerista ang makaharap ni Super Sonic sina Super Suwerte at Heneral Kalentong,” hayag ni Christian Torres, beteranong karerista.

Ang ibang kalahok ay sina Princess Eowyn, Boss Emong, Electric Truth, Pangalusian Island, Victorious Colt, Toy For The BigBoy, Shanghai Grey, Real Gold at magkakamping Patong Patong at Wonderland.

Nakaraan lamang ay winalis ni Heneral Kalentong ang tatlong leg ng Triple Crown series, kaya napipisil din itong makasilat sa event na suportado ng Philippine Racing Commission.

Makakatanggap ang second placer ng P675,000 habang nakalaan ang P375,000 at P150,000 sa third at fourth ayon sa pagkakasunod. (Elech Dawa)