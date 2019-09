Super Sonic pa-wow sa Condition Race

NAMAYAGPAG Ssi outstanding favorite horse Super Sonic sa Condition Race Merged Category 10 nitong Sabado ng gabi sa San Lazaro Leisure Park sa Carmona, Cavite pero nagkaroon pa rin ng carry over sa Super Six.

Dahil sa pagkakasama sa timbangan nina Stella Malone at Harapin Ang Bukas, at nawala sa top six si second choice Shanghai Noon, nagkaroon ng P54,990.35 na carry over sa Super Six.

“Kahit matibay na pamoste si Super Sonic ay magkakaroon talaga ng carry over sa super six dahil ‘di tumimbang ang Shanghai Noon at pumasok naman ang mga dehado.

Dumating na segundo ang dehadong Mood Swing, pangatlo si Phenomenal, pang-apat si Harapin Ang Bukas habang pang-lima at pang-anim sina Stella Malone at The Catalyst.

Kinapitan lang ni Super Sonic si Mood Swing, ‘di nito pinapalayo at pagsapit ng far turn ay kumakalas na para iwanan ng winning horse ang mga katunggali.

“Sobra galing ni Super Sonic ‘pag binigyan mo ay hahataw agad,” hayag ni former Philippine Sportswriters Association Jockey of the Year awardee Jessi B. Guce. (Elech Dawa)