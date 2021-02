Super Sonic aarangkada

IKAKASA ang “14th Manila Horse Power Racing Festival” Cool Summer Farms Invitational Race sa Marso 14 sa Metro Turf sa Tanauan City, Batangas.

Nasa listahan sina former Presidential Golp Cup champion Super Sonic at 2019 Triple Crown winner Boss Emong (2nd leg), kasama rin sina Tony’s Love, Magnificent Lady, Wish AFan A Star, In The Zone, Sailing Alone at Princess Eowyn sa 1,800-meter sprint.

Nakataya ang P1M guaranteed prize sa event na suportado ng Philippine Racing Commission, (PHILRACOM) kung saan P500,000 ang tatanggapin ng mananalo kabayo.

Ang ibang imbitado ay sina Chancetheracer, Sky Candy, Troubador, Obra Maestra, Patong Patong, Dragon Butterfly, Joyous Solution at American Factor. (Elech Dawa)