Super palakas, papawis: Kris naghahanda sa bagong pasabog

Ang dami na namang na-excite sa bagong Instagram post ni Kris Aquino, na naka-bra top (?) lang siya, at lantad ang tiyan.

Obyus na sa itsura ni Kris, nagi-exercise ito, nagpapapawis, nagpapalakas ng katawan. At para saan nga ba ‘yon?

“I’ll point it out, my left eyeball is much bigger & protrudes more visibly than my right, that’s an indication my autoimmune thyroiditis is acting up…

“I can’t do vigorous exercises but I read up on a few breathing & morning meditation I can try while working myself up to going back to a regular yoga practice.

“Yes, #maypinaghahandaan,” sabi ni Kris.

‘Yun na nga, may bago na namang pasabog si Kris ngayong 2021, na pinaghahandaan niya. Kung noon ay matulog nang matulog, mag-take ng mga pampalakas na bitamina at kumain ng tamang pagkain ang paghahahanda na ginagawa niya, ngayon ay may kasama na ngang konting papawis, o ehersisyo.

“Ano ang pinaghahandaan?” tanong ni Atty. Gideon kay Kris.

“@attygideon I’ll message you,” sagot naman ni Kris.

May mga nagtanong naman kung bakit hindi gumagaling ang sakit ni Kris.

georgebtanmd: “Why is it taking you so long to be cured of your thyroid disease?”

“@georgebtanmd because mine swings between hypo & hyper,” sabi ni Kris.

George Tan (@georgebtanmd) is on Instagram

57 Followers, 85 Following, 31 Posts – See Instagram photos and videos from George Tan (@georgebtanmd)

Anyway, hindi nga nauubusan ng pasabog si Kris, at kabubukas pa lang ng 2021, may bago na naman na dapat abangan sa kanya!

***

Bea, Dominic nagsalo sa ‘wagyu’

Dahil buhay na buhay pa rin ang Coronavirus, ang pagi-exercise, pagpapalakas ng katawan ng mga tao ang tinututukang pagkaabalahan ngayong 2021.

At yes, isa nga si Bea Alonzo sa sumabak na rin sa matinding pagpapapawis. Kung ang iba ay sa gym, o yoga sumasabak, si Bea ay sa badminton naman nagpo-focus.

Oh, di ba, pang-professional nga lang ang atake ni Bea, dahil kumuha talaga siya ng coach at kalaro para masiguradong tama ang pagba-badminton niya.

At mukhang keribels naman niya na ituloy-tuloy ito, dahil mukhang nag-enjoy siya sa paghataw ng shuttlecock gamit ang raketa.

At sino nga kaya ang naglalaro sa isip niya na ‘shuttlecock’ na hinahataw niya nang husto?

Anyway, habang pinapawisan nga si Bea, lalong nagu-glow ang ganda niya. At sana nga, dahil aminado naman siyang walang masyadong exercise nitong nakalipas na taon, at panay rin ang kain niya dahil sa sunod-sunod na okasyon, kaya ang paglalakas ng katawan naman ang dapat niyang gawin.

Anyway, marami naman ang nag-assume na nagsalo sa wagyu night sina Bea at Dominic Roque nitong nakalipas na gabi.

Bagamat wala silang photo na magkasama, may mga lumabas na solo photos nila na nasa parehong lugar.

Pareho nga ang itusura nang ginamit na chopsticks, table cloth, wine glass sina Bea at Dominic sa mga solo photo nila, ha! At sa last paret ng IG ni Dominic, makikita naman ang mga sapatos ng dalawang tao.

Kaya sobrang kilig din ang mga Dominic-Bea shipper.

Well, aamin na kaya ang dalawa ngayong 2021? Abangan!