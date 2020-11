Super iyak, sigaw: Rochelle muntik mabaliw

Hindi nagdalawang salita ang producer ng V-Roll Media Ventures na si Direk Eboy Vinarao nang alukin niya ang dancer/actress na si Rochelle Pangilinan na mai-feature sa kanilang second short video o parang short film na nga– ang Queen in Quarantine.

Sabi rin ni Rochelle, sobrang nagustuhan agad niya ang concept bukod sa talagang pinagdaanan niya ang anxiety, lalo na sa mga unang buwan ng pandemic.

Mahigit 2 minutes lang ang video na makikita sa mga social media accounts ni Rochelle, kabilang na ang YouTube niya, at sa V-Roll Media Ventures YouTube, pero ang ganda ng konsepto at ang galing ng editing.

Hats off to Tristan Cheng (sa mga hindi nakakaalam, si Tristan ang handler ni Marian Rivera at nagba-viral sa kanyang mga dance live) dahil ito ang nagdirek and part of the concept came from him, too.

Tungkol sa anxiety at mental health ang video sa panahon ng pandemic, pero tulad ng kanta ng Sexbomb Dancers may 18 years ago na ‘Laban o Bawi,’ sey niya, “Laban lang. Walang babawi sa buhay.”

Grabe rin daw ang anxiety na pinagdaanan niya. Lalo na yung time na walang work, walang calls or anything. Pero ngayon naman daw, sa tulong ng Mister niya na si Arthur Solinap at mga kaibigan at pamilya at dasal daw at masasabi raw ni Rochelle na laban lang talaga, walang babawi.

Aniya, “Okay na ko. Kasi last time, walang trabahong nagi-inquire. Nandito ka lang sa bahay. So yung craft mo, hindi mo magawa. So parang nakakulong ka lang. Kung lumabas ka, tingin ka lang sa kanan, kaliwa, labas ng gate, pasok ka ulit. Yung ganun, so noong medyo bumabalik-balik na ulit ang trabaho, nag-drive na ko ulit. Oh my gosh, nag-drive na ko! Nandito na ulit ako, kahit paano, nakakita na ko ng ibang tao, ibang mundo.

“At yung palagi akong tsine-check ni Art, nakatulong sa akin yun. Dumating kasi yung time na gusto ko ng sumigaw, pero walang reason. Naiiyak ka. At hindi siya isang araw lang. Akala ko nga, para lang siyang hormonal imbalance ng isang babae, pero hindi e, hindi siya ganun.”

At grateful daw siya na naka-recover naman siya.

Natutuwa rin si Rochelle na after two decades, ramdam niya kung gaano pa rin tumatak ang Sexbomb sa marami.

Marian, Dingdong tinangkang paghiwalayin

Ikatlong taon na ng programang “Tadhana” ng GMA-7 kunsaan, si Marian Rivera ang host. At simula nga bukas, November 7 ang month-long special nito.

Naniniwala raw si Marian sa tadhana at kapag itinadhana sa iyo. Katulad na lang daw nang nangyari sa kanilang dalawa ni Dingdong Dantes na nang magkasama sila, meron silang parehong ibang karelasyon.

“Ayokong tawaging struggle, pero pinagdaanan,” sey ni Marian.

“Kasi, hindi ko akalaing mapapangasawa ko si Dong. Kasi, in the first place, wala talaga ni katiting na pagtingin, wala talaga.

“Hindi ko inakala na magtatagpo kami at mabibigyan kami ng chance na maging mag-asawa at magkaroon ng dalawang anak at masasabi kong very priceless sa akin, lalo na ang pagiging nanay.”

Masasabi niya lang daw na struggle yung relationship nila ni Dingdong dahil sa umpisa, napakarami nilang batikos, pangdya-judge na natanggap. Ang daming naninira at gustong maghiwalay kaming dalawa.”

Kaya naniniwala si Marian na sila talaga at si Dingdong talaga ang tinadhana para sa kanya.

“Sabi ko nga, kapag tinadhana ka, kahit na bigyan niyo ng semento sa pagitan namin, hindi matitibag at pagtatagpuin talaga kami.”

At sa loob ng siyam na buwan ng pandemic, mas lalo raw naging matibay ang kanilang samahan bilang mag-asawa. Mas naging malapit pa raw sila sa isa’t isa at magkasamang nagdarasal din.