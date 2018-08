Super iyak: Kyline na-boo, binato sa Iloilo

Napaluha si Kyline Alcantara at halos tumigil na sa kanyang performance sa kanilang mall show sa Vista Mall, Iloilo City nang sa gitna ng mga naghihiyawan, nagsisigawan at nagsisiksikan ay may isang grupo ng fans ang nagbu-boo, nagta-thumbs down, at may nambato pa ng gamit sa kanya on stage.

Hindi na naman pinansin ito ng La Nueva Diva, dahil alam naman niya na hindi lahat na nagsusumiksik doon ay mga tagahanga niya, kaya bilang isang real trooper and ‘the show must go on’ nga, tinapos pa rin niya ang kanyang performance.

Pagkatapos nito ay doon na niya ibinuhos ang kanyang emosyon na walang sinumang ­sinisisi, pero aminado na this time ay talagang tinamaan ang kanyang emosyon sa pangyayari.

May mga nakakarating sa aming tsika kung sino-sino ang grupong ito, pero ayaw na naming masyado pang bigyan ng pansin dahil para sa amin, ganu’n talaga ang fan mentality.

Hindi lahat ng mga fan ay nasa tamang pag-iisip dahil meron din naman talagang bastos at walang modo.

Ang importante na lang ay walang nanadyang manakit sa kanya physically dahil siyempre, ibang usapan na ‘yun.

Maayos naman niyang natapos ang kanyang numbers at pagkatapos nito ay dumeretso na sila sa airport para makauwi na.

Pagkatapos nito ay nag-tweet si Ky na humihingi ng paumanhin sa nangyari at inaming naapektuhan siya, pero katulad ng lagi niyang sinasabi – out with negativity and promote positivity.

Yes, tama lang ‘yan lalo na’t nalalapit na ang Kyline Take Flight sa Skydome, SM The Block, sa Sept. 8, kung saan kakaibang Kyline ang kanilang makikita as she performs and sings with all her heart and soul.

Congrats, brave girl!